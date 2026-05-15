La diputación desbloquea las obras que paralizó Cultura en el castillo de Corbera y promete nuevas inversiones

La Diputación de Valencia retomará en breve los trabajos de consolidación geológica del castillo de Corbera que había paralizado de nuevo la Conselleria de Cultura al cuestionar la intervención realizada, cuando ya estaba ejecutada en un 85 %, tras consensuar que el proyecto contemple la recuperación e integración paisajística del entorno del castillo y de los accesos que se habían acondicionado para el paso de la maquinaria y el transporte de materiales, con el objetivo de devolverlos al estado original y favorecer la preservación de los valores históricos y ambientales del enclave.

Vicent Mompó, con la alcaldesa de Corbera, Mentxu Balaguer, y el edil Jordi Vicedo, este viernes en el castillo. / C. Llorca Ibáñez

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha proclamado este viernes en una visita al castillo, propiedad de la corporación provincial desde 2003, que "la espera ha acabado" y que estas obras que arrancaron formalmente hace tres años y han sufrido diferentes vicisitudes se retomarán en las próximas semanas con la previsión que puedan estar finalizadas en agosto -aunque en materia de plazos se ha mostrado más que prudente- y ha recogido el guante lanzado por la alcaldesa de Corbera, Mentxu Balaguer, para planificar nuevas actuaciones de recuperación de esta fortaleza islámica que está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), una vez concluya la actual intervención, imprescindible para garantizar la seguridad en futuros proyectos de rehabilitación.

"El castillo necesita una inversión continua" Mentxu Balaguer — Alcaldesa de Corbera

Balaguer ha reivindicado que el castillo de Corbera “necesita una inversión continua” y ha mostrado su preocupación por el estado de la torre albarrana, una avanzadilla de la fortaleza hacia el casco urbano de Corbera, “un elemento diferenciador que es una de las mejor conservadas de Europa”, que requiere de una intervención “urgente para que no nos dé un disgusto porque hay un peligro inminente”. En este sentido, ha recordado que cuando se ha detectado una urgencia se ha realizado una intervención complementaria.

Presupuestar nuevas inversiones

Mentxu Balaguer y el concejal Jordi Vicedo han emplazado a concretar en los presupuestos de 2027 futuras inversiones en el castillo de Corbera y Mompó ha expresado el compromiso de, independientemente de que figure en una partida concreta, inyectar dinero en el momento en que se defina la nueva intervención. “Estamos negociando ahora los presupuestos de este año y los siguientes, pero no hay problema, es tomar la decisión y poner dinero y ese es el compromiso”, ha comentado el presidente, tras reconocer que la diputación tiene que invertir más en la rehabilitación y mantenimiento de su propio patrimonio, algo que entiende no ha hecho lo sufiicente en los últimos años, y que no tendría sentido realizar la actual inversión si no se le va a dar continuidad.

Las autoridades observan el casco urbano de Corbera desde las inmediaciones del castillo. / C. Llorca Ibáñez

La actuación que se dispone a completar la diputación consiste en trabajos de consolidación y estabilización del terreno y de las rocas del entorno del castillo para prevenir desprendimientos y reducir los efectos de las escorrentías detectadas en la zona. La actuación coordinada por el área provincial de Proyectos Técnicos ha utilizado sistemas de anclaje y elementos de contención integrados en el entorno. La apertura de nuevos accesos al castillo para propiciar las maniobras de la maquinaria provocó que Patrimonio paralizara las obras al entender que esos viales deberían devolverse a su estado original. La diputación ha informado que la actuación afronta su recta final y que las obras se realizarán bajo supervisión arqueológica y en base a las directrices establecidas por los servicios de Patrimonio Cultural.

La alcaldesa de Corbera ha recordado que esta actuación de consolidación geológica arrancó a mediados de 2023 y todavía no ha concluido y que el ayuntamiento ha tratado en todos estos años hacer de nexo de unión entre diputación, propietaria de la fortaleza, y la Conselleria de Cultura para desbloquear el proyecto, consciente de que si no se avanzaba no pueden llegar más inversiones.

La alcaldesa también ha recordado que el castillo no es visitable en estos momentos y que su recuperación sería “un revulsivo importante para Corbera, pero tamibén para la Ribera y para toda la provincia” ya que, ha incidido Mentxu Balaguer, “está en el top de la ruta de castillos”. Mompó ha abogado por restaurar el patrimonio de la diputación que actualmente está cerrado para que se pueda visitar y ha emplazado a los representantes municipales a volver a hablar tras el verano para planificar nuevas inversiones.