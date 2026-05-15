Los docentes acusan al gobierno de Carlet de dejar desprotegida una manifestación por la educación pública

La comunidad educativa de Carlet protagonizó este jueves una multitudinaria protesta que quedó marcada por la indignación de los participantes. Según han denunciado la Assemblea de Docents dels Centres Públics de Carlet y el grupo municipal de Compromís, la "multitudinaria respuesta de la comunidad educativa" en una manifestación convocada "en defensa de la escuela pública y en apoyo a las reivindicaciones del profesorado" se vio empañada por lo que los colectivos convocantes consideran “graves deficiencias organizativas y de seguridad por parte del Ayuntamiento de Carlet”, dirigido por el Partido Popular. La marcha,

Los docentes han denunciado públicamente una "grave actuación del ayuntamiento que ha puesto en riesgo el derecho de manifestación". El colectivo docente explica que la movilización, cuyo objetivo era defender una "educación pública, de calidad y en valenciano" —que transcurrió en un "ambiente absolutamente pacífico y reivindicativo"—, se vio comprometida porque el consistorio "no ha comunicado la celebración de la manifestación a los cuerpos de seguridad competentes hasta la misma tarde", coincidiendo con el inicio previsto. Esta "falta de diligencia" , según la Assemblea, generó una "situación de desprotección e incertidumbre" que "ha puesto en riesgo el normal desarrollo de la convocatoria y el ejercicio efectivo del derecho fundamental de manifestación". En su comunicado, los docentes consideran que "resulta incomprensible que esta situación se haya producido bajo la responsabilidad de la alcaldesa" y, por ello, el colectivo "exige explicaciones públicas inmediatas y la asunción de las responsabilidades políticas correspondientes".

Por su parte, el portavoz municipal de Compromís per Carlet, Pere Chovares, ha sido especialmente crítico con la gestión del gobierno local. Chovares ha calificado los incidentes como "una gestión absolutamente negligente y una preocupante falta de sensibilidad del gobierno local del PP ante unas movilizaciones pacíficas de la comunidad educativa". Según relata el portavoz, la manifestación tuvo que comenzar "más de una hora más tarde de lo previsto" porque, a pesar de estar comunicada formalmente, "inicialmente ni la Policía Local ni la Guardia Civil decían tener constancia de la movilización".

Además, Pere Chovares ha denunciado un clima previo de coacción, señalando que algunos miembros de la comunidad educativa recibieron advertencias de sanciones que "generaron tensión e intimidación entre docentes y familias". Para el portavoz de Compromís, "es intolerable que mientras se hablaba de posibles multas ante concentraciones pacíficas de maestros y familias, después ni siquiera existiera una coordinación mínima para garantizar la seguridad de una manifestación oficialmente comunicada en tiempo y forma". Finalmente, Chovares ha reafirmado que "la comunidad educativa merece apoyo institucional, respeto y garantías democráticas, no trabas, intimidaciones ni descoordinación", anunciando que su grupo ha solicitado formalmente que se aclaren todas las comunicaciones realizadas desde el Ayuntamiento respecto a estas movilizaciones.

La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, asegura que la seguridad del acto "era competencia de la Guardia Civil" y que "cuando nos pidieron colaboración, la brindamos". Explica que, según le indicaron desde el puesto de la Guardia Civil, "no había llegado la notificación de la manifestación de parte de la Delegación de Gobierno", aún así, "enviaron una patrulla". "Se solucionó enseguida, no veo ninguna polémica", añade. E insiste en que "nosotros no hemos amenazado ni obstaculizado, sino que hemos colaborado y garantizado que se puedan hacer las protestas".