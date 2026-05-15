200 aficionados acompañan al Alzira FS a Manzanares con el sueño de la salvación: Solo vale ganar y esperar que Osasuna pierda

¿Y si sí? La famosa frase del humorista José Mota es la más repetida entre los aficionados del Family Cash Alzira FS que quieren asirse a la ilusión de la permanencia en Primera División. De hecho, más de 200 van a desplazarse este sábado a Manzanares, 110 en dos autobuses y el resto en vehículos particulares. “Es emocionante ver esta ilusión que se genera alrededor de nuestro equipo. Es lo más parecido a ser una familia. Me han dicho ‘si no subimos, allí estaremos para aplaudiros igualmente’”, indica Braulio. El equipo ha seguido entrenando al máximo. Los alzireños han de ganar en la localidad manchega y que Córdoba se imponga al Osasuna. “Los andaluces pueden conseguir la mejor puntuación de su historia en Primera. Ojalá esto fuera suficiente aliciente”, comenta el técnico.

El Manzanares tiene conseguida matemáticamente la clasificación para play-off. Ahora es sexto y si hubiese un cuádruple empate sería Jaén el que se quedaría fuera. “Ellos querrán ganar para asegurar el sexto puesto y no enfrentarse en cuartos de final ni al Barça ni a ElPozo, aunque esto al final no significa nada. Jimbee ganó la liga siendo dos años quinto y Peñíscola fue eliminado a la primera tras ganar la liga regular”, explica el técnico alzireño.

Sobre el cuadro ciudadrealeño, Braulio solo tiene buenas palabras. “Con el portero Antonio -que lo ha fichado ElPozo para la próxima campaña- tienen un quinto hombre en ataque. Además, tienen una sexta velocidad cuando roban y salen a la contra”. Cuentan con el máximo goleador de la liga, Daniel, que lleva 31 goles y Humberto, 20. “También tienen grandes jugadores como Javi Alonso, Eloy de Plablos, Escribano o el ala-pívot, Yann”. En el Manzanares Arena, de los ocho primeros solo han perdido contra ElPozo por la mínima.

Buenos precedentes

Las estadísticas son favorables a los alzireños que han encontrado en el Quesos El Hidalgo su equipo talismán. Solo perdieron en el primer partido que les enfrentó en segunda en 2019. Después llegaron triunfos importantes como el de Copa del Rey en 2022, 2-1, cuando el Alzira FS estaba en segunda. En la vuelta a primera, fue el primer equipo contra el que ganaron, 2-3, en la 14ª jornada de liga, encuentro en el que Manzanares podía ponerse líder. En la penúltima jornada de liga se les ganó 4-3, rompiendo una racha de cinco derrotas seguidas y dando posibilidades de salvación en la última jornada contra el Betis. En el partido de la primera vuelta los manzanareños empataron hasta tres veces los goles obtenidos por el Alzira. Se escaparon dos puntos del Palau -igual que ante Córdoba- que ahora serían vitales para no depender del Córdoba.

Braulio Correal solo tiene la baja consabida de Peiró. El partido se podrá ver gratuitamente en CMM Play, la aplicación y web de la televisión de Castilla-La Mancha.