Front a una alcaldessa absent, una comunitat educativa present

Concentración davant l'Ajuntament. / Levante-EMV

Vicent Climent Ortiz

Mestre de l’escola pública

L’alcaldessa de Carlet, Laura Sáez, ha decidit prendre part. Des del passat dilluns 11 de maig, els i les docents valencianes estan de vaga indefinida reclamant una millora en les condicions laborals i educatives de l’escola pública. En este context la comunitat educativa de Carlet s’ha aplegat el dijous 14 de maig a l’avinguda Blasco Ibáñez per a eixir en manifestació fins a l’Ajuntament. La convocatòria estava comunicada a delegació de govern i tenia com a hora de partida les 18.00 h.

Fins ací tot normal, però la sorpresa ha arribat quan després de més de mitja hora cap autoritat (ni policia local ni guàrdia civil) s’havia personat al lloc d'eixida. La determinació de la gent allí present xocava amb la prudència d’un col·lectiu, el docent, que entén molt bé el que és la responsabilitat social. Allí ningú volia llançar-se al carrer sense que les condicions de seguretat foren les òptimes per a celebrar una marxa reivindicativa però familiar.

Després de diverses gestions per part dels organitzadors i de la intervenció de diversos regidors de l’oposició (concretament de Compromís) ens hem assabentat que l’alcaldessa no havia comunicat la manifestació i per tant cap cos de seguretat n'estava al cas.

En un context com l’actual, la falta de diligència per part de l’alcaldessa suposa una confrontació directa amb la comunitat educativa, una trava administrativa a una reivindicació legítima de la societat i una actuació negligent que vulnera un dels drets fonamentals de les persones, el dret a la manifestació.

Finalment, a les 19.10 h, que malgrat haver hagut de fer més d'una hora d'espera, centenars de persones han participat en el recorregut que ha acabat a la plaça de l'Ajuntament reivindicant una educació pública, de qualitat, inclusiva i en valencià, un autèntic èxit de convocatòria i una fita història per al col·lectiu docent de Carlet.

