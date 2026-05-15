Los moros y cristianos de Alzira celebran el 'Mig Any'
Este sábado se celebra el concurso de Olla Mora y el de Cabos y Escuadras
La Federació de Moros i Cristians de Alzira celebra hasta el domingo el Mig Any, cita que marca el punto de inflexión hacia las fiesta del mes de octubre. La programación comienza este viernes en la Plaza del Mercado con un “tardeo” y una cena de hermandad entre “filaes” y comparsas.
El sábado se concentran los principales actos. Por la mañana en la plaza del Reino con el Concurso de Olla Mora a partir de las 11. A las 14 h. se recogerán los platos de concurso y después de la comida se darán a conocer los premios. A las 18 h. empezará el Concurso de Cabos y Escuadras en la Plaza Mayor, donde participarán diez escuadras, cinco por bando, a las que se añadirán las dos ganadoras del año pasado, Creuats Riberencs y Al Batu de Mercaders. Se puede asistir gratuitamente. Al terminar, volverá a haber tardeo, durante el cual se comunicarán los premios del concurso. Además, de escuadras de Alzira, participarán de Carcaixent, Quart de Poblet y San Clemente (Murcia).Tras la cena habrá música ambiental en la plaza del Mercat.
El domingo los actos se trasladan al parque Pere Crespí con un concierto de música festera a cargo de la Sociedad Musical de Alzira a las 12 h., en el que se interpretarán obras dedicadas a cargos de las distintas Sultanías y Capitanías. Colabora la Colla Les Raboses. Durante el acto se entregará el premio del 15º concurso de carteles y se hará una rifa solidaria a beneficio de Adafir.
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