El NB Alzira roza la remontada pero cae eliminado en la fase de ascenso

El Gasexpress Nou Bàsquet Alzira tendrá que esperar a la próxima temporada para ascender a Tercera FEB (antigua Liga EBA), a no ser que tenga la posibilidad y decida comprar una plaza en la cuarta categoría del baloncesto español. Un solo triple separó a los alzireños de llevar la eliminatoria de octavos de final a la prórroga después de hacer lo más difícil, superar los 16 puntos de desventaja que traía de la ida.

“Ha sido una lástima porque no hemos sido inferiores al Grau de Castelló. pero nos faltó profundidad de banquillo, frescura en la rotación y saber jugar ciertos momentos del partido”, explicó el técnico David Folch.

En el primer cuarto el Gasexpress salió nervioso y con tres triples el rival se adelantó con un 3-11. Afortunadamente, dos triples de Wren y uno de Migue permitieron la igualada a 19 al término de los primeros diez minutos.

El segundo fue “de los mejores cuartos que hemos disputado en toda la temporada”. Con un ambiente impresionante, donde miembros de todos los equipos del club y sus padres estuvieron animando continuamente, “pudimos hacer nuestro juego con el acierto exterior que no tuvimos en la ida”. Se lograron cuatro triples por solo uno de ellos que junto a los tiros de dos llevaron el marcador al descanso al 50-31 y +3 en la eliminatoria.

El tercer cuarto empezó bien e incluso la ventaja llegó a ser de 22 puntos (+6 en el global). Sin embargo, tres minutos sin anotar permitieron a los castellonenses acercarse aunque aún se ganaba de 15 a falta de los últimos diezminutos.

En el último tramo, los ribereños acusaron faltas y cansancio lo que aprovecharon los ‘graueros’ para acercarse a 67-60 y a falta de un minuto aún era de diez puntos (80-70) con lo que faltaban seis por remontar. “Los fallos en defensa provocaron ansiedad y errores en ataque. En lugar de alargar las posesiones, nos precipitábamos”. Pese a todo, el equipo de Folch aún se metió en la eliminatoria con un triple de Lerín que ponía el +14. Pese a que los castellonenses encestaron un tiro libre, en los últimos ocho segundos los locales dispusieron de un último ataque para encestar un triple y llevar la eliminatoria a la prórroga pero se falló.

“Fue una pena porque estoy seguro que Abastos de València podría haber sido superado en los cuartos”, concluyó Folch. Pasados unos días, el club ya empieza a pensar en la próxima temporada.