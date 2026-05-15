Las obras de regeneración ya dibujan el perfil histórico de las playas del litoral del sur de Cullera

Las playas de El Marenyet y l’Estany, en el litoral sur de Cullera, empiezan a mostrar de forma visible los primeros resultados de una de las actuaciones de regeneración costera más ambiciosas emprendidas en los últimos años en la Comunitat Valenciana. Las últimas imágenes aéreas facilitadas por el Ayuntamiento de Cullera, evidencian el notable avance en la recuperación del frente litoral situado al sur del Xúquer, una zona históricamente castigada por la erosión marina.

La intervención, financiada íntegramente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mantiene el ritmo de ejecución previsto por los técnicos responsables y, salvo incidencias meteorológicas de última hora, estará concluida antes de la segunda quincena de junio, cumpliendo así el calendario inicialmente fijado por el Gobierno central.

Se trata de una actuación largamente reivindicada por Cullera y especialmente por los residentes del Marenyet y l’Estany, que durante décadas han asistido a una pérdida progresiva de arena y anchura de playa. Según los datos técnicos del proyecto, el tramo afectado abarca cerca de 2,8 kilómetros de costa, desde la desembocadura del Xúquer hasta la gola de l’Estany.

Más de un millón de metros cúbicos de arena

La regeneración contempla el vertido de 1.078.628 metros cúbicos de arena extraída de un banco submarino situado frente al cabo de Cullera, a unos once kilómetros mar adentro. Ese material está siendo trasladado mediante draga y redistribuido en la línea litoral para devolver al tramo su configuración original.

Además del aporte de arena, el proyecto incluye la construcción de tres grandes espigones de escollera de 195, 280 y 222 metros de longitud, respectivamente, concebidos para estabilizar la nueva playa y evitar futuras pérdidas de sedimento por efecto del oleaje y los temporales.

Los trabajos contemplan también la reconstrucción de parte de los diques de la gola de l’Estany, la retirada de antiguos bloques de protección que habían alterado la dinámica litoral y la recuperación del sistema dunar mediante la creación de nuevos cordones de dunas y la restauración ambiental de los existentes.

Recuperar la costa de 1957

El objetivo declarado del proyecto es devolver al litoral sur de Cullera la línea de costa que presentaba en 1957, antes de que la regresión marina redujera de forma drástica el espacio útil de baño.

Según la documentación técnica, el nuevo diseño permitirá garantizar un mínimo de 40 metros de playa seca en todo el tramo, aunque en algunos puntos la anchura podría superar los 100 metros, generando de facto nuevas superficies de playa donde durante años apenas quedaba una estrecha franja de arena.

Primer impacto visual

Aunque la actuación no estará completada hasta dentro de varias semanas, las imágenes captadas por dron muestran ya un cambio evidente: donde hace meses predominaban la roca, los taludes y la pérdida de línea de costa, hoy comienza a dibujarse un amplio frente de arena que anticipa el resultado final del proyecto.

Ese impacto visual ha sido especialmente celebrado entre el vecindario del Marenyet y l’Estany, que llevaba años reclamando una solución estructural y no simples aportes puntuales de arena tras cada temporal.

Un verano con nuevas playas

Si los plazos se mantienen, la actuación quedará terminada antes de la segunda quincena de junio, permitiendo que las playas puedan estar operativas para la temporada alta estival.

De hecho, desde el consistorio ya se trabaja en la futura dotación de servicios y en la obtención de certificaciones de calidad para estos nuevos arenales, con el objetivo de integrarlos plenamente en la oferta turística de Cullera.

El municipio afronta así un verano simbólico: el de la recuperación de un litoral que durante décadas parecía condenado a desaparecer y que hoy empieza, por fin, a volver a dibujarse sobre el mapa.