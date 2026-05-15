El Perelló abre la campaña del tomate con una 'cadena solidaria' que marca un récord de recaudación de 9.145 €

El Perelló ha vuelto a convertir este viernes su producto más emblemático en un símbolo de solidaridad. La Cooperativa Unipro ha celebrado la XIV edición del inicio de la campaña del tomate del Perelló con una fórmula renovada de subasta-donación solidaria que ha permitido recaudar 9.145 euros destinados íntegramente a la Asociación de Padres de Personas con Trastorno del Espectro Autista de Sueca (Apasu).

La jornada, celebrada en el almacén principal de la cooperativa, ha reunido a representantes institucionales, agricultores, trabajadores y vecinos en torno a un acto que ya forma parte del calendario social y agrícola de la Ribera. Este año, bajo el lema “Sumamos juntos-Cadena solidaria”, la tradicional puja de los primeros tomates de la temporada ha dado paso a una modalidad participativa en la que el protagonismo recaía en la implicación colectiva.

La subasta ha arrancado con una aportación inicial de 5.325 euros, fruto de una donación voluntaria de la propia cooperativa —que ha contribuido con 2.000 euros—, así como de sus trabajadores y personas vinculadas a la entidad. A partir de ese momento se ha abierto un turno de aportaciones voluntarias, con un mínimo establecido de 50 euros, que ha permitido elevar la recaudación hasta los 9.145 euros, una cifra que desde la organización califican de “extraordinaria”.

Como reconocimiento a esa implicación, las personas que han participado en la subasta-donación han podido retirar parte de los cerca de 50 kilos correspondientes a los primeros tomates cosechados en esta campaña 2026 por la Cooperativa Unipro, un gesto simbólico que ha permitido a los asistentes llevarse a casa los primeros frutos de la temporada y participar de forma directa en una de las tradiciones más arraigadas del municipio.

Más allá del montante económico, desde Apasu Sueca han querido poner el foco en el valor humano del gesto. Sus representantes han agradecido públicamente la implicación de la cooperativa y de sus trabajadores, subrayando que “las familias, además de apoyo económico, necesitan afecto, compañía, abrazos, sonrisas y personas con las que caminar juntas”, asegurando que ese objetivo “se ha cumplido plenamente” durante la jornada.

El presidente de Unipro, David Pons, ha destacado durante el acto “el enorme trabajo que hay detrás de un producto de calidad como el tomate del Perelló” y ha querido agradecer expresamente “el esfuerzo diario de los trabajadores, cuya dedicación permite mantener un sello de excelencia reconocido dentro y fuera de la Comunitat Valenciana”.

Por su parte, el alcalde de El Perelló, José Colonier, señalaba que esta subasta benéfica marca simbólicamente el inicio de una nueva campaña y sirve también de antesala a la Feria del Tomate, que se celebrará los próximos 5, 6 y 7 de junio. El primer edil ha incidido en que “para llegar hasta aquí hay detrás un esfuerzo familiar enorme capaz de producir un alimento único” y ha destacado que Unipro “no solo representa calidad agrícola, sino también valores humanos, como ha quedado demostrado hoy”.

Un tomate con historia y una tradición consolidada

El acto de inicio de campaña del tomate del Perelló se ha consolidado en sus catorce ediciones como una de las citas más simbólicas del calendario agrícola valenciano. Durante años, la tradicional puja del primer cajón de tomates fue elevando su notoriedad y su capacidad recaudatoria, con cantidades que en algunas ediciones superaban ampliamente el valor comercial del producto, siempre con fines benéficos.

La fórmula de este año, centrada en la participación y la donación colectiva, ha reforzado ese carácter solidario y ha permitido ampliar el número de personas implicadas en una jornada que trasciende el ámbito agrario para convertirse en un acto de cohesión social y territorial.

Retraso en la campaña por la climatología

En cuanto a la nueva campaña, desde la cooperativa explican que, pese a algunos problemas puntuales de plagas, las previsiones apuntan a una producción cercana a los 850.000 kilos, de los cuales aproximadamente 250.000 corresponderán al tomate valenciano, una de las variedades más demandadas.

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No obstante, las actuales condiciones meteorológicas están condicionando el calendario de recolección. Las temperaturas y la inestabilidad climática han provocado un retraso de alrededor de quince días respecto a una campaña habitual, aunque desde el sector confían en que la calidad del producto mantenga los estándares que han convertido al tomate del Perelló en uno de los grandes referentes de la huerta valenciana.