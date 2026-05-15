Los positivos por alcoholemia se reducen en Carcaixent un 27 %

El número de alcoholemias positivas se ha reducido un 27 % en Carcaixent, según los datos de seguridad vial recopilados por la Policía Local correspondientes el ejercicio 2025 que ha presentado el ayuntamiento. Fuentes municipales destacan que esta estadística refleja un cambio de tendencia muy positivo ya que se ha pasa de los 205 casos detectados en 2024 a los 149 registrados en 2025. Los accidentes relacionados con el consumo de alcohol también se han reducido al pasar de siete a solo tres en la comparativa interanual.

El fin de semana y el ocio nocturno, especialmente en la franja horaria que abarca desde la medianoche a las 4 de la madrugada, han sido los momentos de mayor riesgo, mientras que el turismo es el vehículo con mayor número de incidencias, seguido a distancia por las bicicletas, los patines o vehículos de movilidad personal y las motocicletas.

Por lo que respecta a la naturaleza de las infracciones, el mayor descenso se localiza en las sanciones administrativas, mientras que los delitos penales y las negativas a realizar la prueba de alcoholemia han experimentado una ligera mejoría, “manteniendo una tendencia a la estabilidad a la baja”, destacan fuentes municipales.

Los conductores varones siguen siendo el perfil mayoritario de los positivos mientras que el colectivo femenino ha reducido los casos detectados casi a la mitad. Por edades, en base a la memoria de la Policía Local, la franja de entre 18 y 50 años muestra el mejor comportamiento, minetras que es en los mayores de 50 donde se detecta un ligero incremento.

El ayuntamiento reivindica que estos resultados responden al trabajo de la Policía Local de Carcaixent, “inmersa en un proceso constante de formación especializada, lo que permite una actuación más eficaz, preventiva y cerca a la ciudadanía en materia de seguridad vial”:

El gobierno municipal también destaca que, con el objetivo de reforzar a la Policía Local, se ha convocado un proceso selectivo de estabilización de la plantilla en base a la Oferta Pública de Empleo prevista, “lo que permitirá consolidar la presencia policial en las calles y garantizar la continuidad de las campañas de control y prevención”.

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