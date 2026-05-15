Rescatan en Montserrat a una mujer que había quedado atrapada en un accidente doméstico

Bomberos de los parques de Torrent y Silla, bajo el mando de un sargento adscrito al parque de la capital de comarca, se han movilizado este viernes para auxiliar a una mujer que había quedado atrapada en su domicilio de Montserrat, tras caerle encima un palet que contenía elementos de vallas, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El aviso se ha recibido a las 11,41 horas y los bomberos se han desplazado a una vivienda ubicada en la calle Catadau de Montserrat para, junto a la Policía Local y los medios sanitarios desplazados, auxiliar a una mujer herida.

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Según las mismas fuentes, había quedado atrapada por las piernas tras caerle encima elementos que tenía apilados en un palet ubicado en una rampa de la vivienda. Los bomberos se han retirado a a las 12,22 horas.