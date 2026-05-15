Los sindicatos atribuyen a la sobrecarga de trabajo tres infartos de personal sanitario en mes y medio en la Ribera

Dos médicos y una matrona del Departamento de Salud de la Ribera han sufrido un infarto en el último mes y medio: un facultativo de Urgencias, un médico de Atención Primaria que entraba a una guardia y una matrona de ambulatorio. El Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP) atribuye estos episodios a la sobrecarga asistencial y al estrés. El delegado del SIMAP en el comité de empresa, Pedro García, asegura que “existe una gran carga de trabajo: un elevado pase de pacientes, gran presión asistencial, falta de personal y un estrés especial”. Por su parte, fuentes del Departamento de Salud de la Ribera relativizan la importancia del hecho en una plantilla de 2.800 trabajadores y consideran “aventurado” vincular los infartos a la carga laboral porque se trata de “eventos multifactoriales”.

Los casos ocurrieron entre abril y principios de mayo. El 2 de abril, en la zona de Benifaió, Almussafes y Sollana, un médico de Primaria terminó su turno y fue a otro centro a hacer una guardia; al llegar sufrió un infarto y fue reanimado por sus propios compañeros hasta que llegó el SAMU. El 23 de abril, una matrona de la misma área sanitaria sufrió un dolor opresivo en el pecho en plena consulta tras días de malestar, siendo trasladada por el SAMU al hospital La Fe. El 5 de mayo, un médico de Urgencias del Hospital de la Ribera notó los síntomas al incorporarse a su turno. En los tres casos se activó “el código infarto”, según señala el representante sindical. García detalla que el primer médico perdió la conciencia y precisó “medios avanzados para la reanimación”, mientras que en los otros dos “no se llegó a eso” por recibir atención inmediata, y subraya que ambos médicos “son deportistas y están en buena forma, sin antecedentes de riesgo”, y la matrona “es una mujer joven”.

El portavoz del SIMAP critica la falta “desde hace año y medio de médico de empresa” en el departamento, lo que complica el acceso preventivo. García afirma que “sí, es cierto que podemos acudir al servicio del Hospital Doctor Peset, pero está totalmente desbordado, por la gran carga de trabajo”, dificultando el seguimiento. Fuentes del Departamento de Salud de la Ribera anuncian que en junio “entrará el nuevo médico de trabajo”, plaza no cubierta antes “por la falta de especialistas”. Asimismo, García asegura que “el SIMAP va a reclamar que el infarto sea considerado accidente de trabajo” en el caso del médico de Urgencias.

Juan Pedro López, delegado de CC OO en el comité de empresa, explica que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales realiza “evaluaciones de riesgos a los trabajadores por la carga asistencial”. Estas “se han hecho en Urgencias y está previsto hacerlas también en Laboratorios y UCI”, y añade que “entendemos que se tendrán que plantear también en Atención Primaria”. Sin embargo, los sanitarios critican que son revisiones “muy superficiales que se limitan a auscultaciones y analíticas básicas, obviando pruebas tan elementales para la salud cardiovascular como un electrocardiograma”. Según ha informado López, las bajas subieron del 8% al 11% entre el último trimestre de 2025 y el primero de 2026, lo que significa que “más o menos se producen unas 120 bajas laborales por día”.

Vacaciones sin cubrir

El SIMAP denuncia además que no se cubren las bajas por vacaciones: “De las 14 personas que se van de vacaciones cada mes son cubiertas solo por dos personas”, dice García, advirtiendo que en verano las urgencias suben “entre un 10 y un 15%”. A esto, el departamento de salud ha contestado que “se harán sustituciones como todos los años” y se reforzarán las zonas turísticas.

Po r su parte, Yolanda Fernández, portavoz de Sanidad de CCOO, incide en que “las condiciones de trabajo llevan aparejadas problemas de salud, por las agendas forzadas” y pide una “valoración psicosocial”. Afirma que este triple suceso refleja la “insostenible sobrecarga laboral que padece el personal de atención primaria, caracterizada por la falta de sustituciones para cubrir las bajas y por unas agendas diarias completamente desbordadas”. Fernández explica que “los profesionales asumen habitualmente una decena de pacientes por encima de los treinta programados y los cinco previstos de más de forma habitual”, sumando guardias de 24 horas que “deteriora gravemente la salud física y mental del colectivo”. Advierte que la situación “es extrapolable” a otras áreas y que la “extrema presión asistencial y el estrés crónico se encuentran en buena parte detrás de estos graves problemas de salud”, por lo que los sindicatos exigen dotar a la atención primaria de “mayores recursos materiales y personales”, “mejor cualificación”, optimizar la contratación y una dignificación laboral.