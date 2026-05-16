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Alginet estrena una versión para orquesta que busca dar una nueva proyección internacional el pasodoble "Pepita Greus"

La obra se estrena en el festival Vila d'Alginet y se enmarca en los actos conmemorativos del centenario de la popular composición de Pérez Choví

Un ensayo de la Orquestra de la SAM de Alginet previo al estreno de la obra.

Un ensayo de la Orquestra de la SAM de Alginet previo al estreno de la obra. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

La música valenciana vivirá este sábado una cita muy especial en el Teatre Modern de Alginet con el estreno de la versión para orquesta del reconocido pasodoble “Pepita Greus”, una adaptación realizada por la directora y compositora Olga Clari en el marco de los actos conmemorativos del centenario de la obra de Pérez Choví.

La Orquestra de la Societat Artística Musical d’Alginet se ha encargado de los preparativos de la tercera edición del Festival d’Orquestres Vila d’Alginet, una jornada musical que reunirá formación, divulgación y conciertos a lo largo de todo el día y que, en esta ocasión, tendrá como gran protagonista esta nueva reinterpretación sinfónica del popular pasodoble.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alginet, Ainhoa González, ha destacado la importancia del estreno y la emoción que ha despertado el proyecto desde los primeros ensayos. “Escucharemos por primera vez la versión orquestal del pasodoble ‘Pepita Greus’. Le hice la petición a nuestra directora, Olga Clari, y la verdad es que está quedando un pasodoble peculiar y sorprendente porque, cuando lo escuchéis, os daréis cuenta de que, además de Pepita Greus, también suenan otros pasodobles de Perez Choví. Estamos muy contentos”, incidía González, mientras invitaba a los ciudadanos a participar en esta cita.

Por su parte, Olga Clari explicaba el proceso creativo de una adaptación que nace con voluntad de proyección internacional y de reconocimiento al compositor original. “Ha sido una actividad muy enriquecedora adaptar el pasodoble a orquesta, tanto por lo que respecta a la escritura como a la tonalidad. He utilizado materiales de otras obras como ‘Flores de Lis’ o ‘Mimosita’, que están muy escondidas, y es una forma también de rendir homenaje al maestro”, ha señalado la directora.

Clari añadía que el objetivo es que esta versión “se pueda tocar en muchas orquestas y en muchos países por todo el mundo y que, en el 200 aniversario, continúe interpretándose”.

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La programación arranca este sábado a las 17 horas con una mesa redonda sobre interpretación y pedagogía musical en la que participarán Mercedes Padilla, Anabel García del Castillo y Olga Clari. La jornada culminará a las 18 horas en el Teatre Modern con los conciertos del III Festival d’Orquestres Vila d’Alginet, con la Orquestra SAM Picassent, l’Orquestra Jove de la Unió Musical de Paiporta, l’Orquestra de la Lírica de Silla y l’Orquestra de la SAM Alginet. Las cuatro formaciones interpretarán conjuntamente la versión orquestral de ‘Pepita Greus’ como clausura de un festival que, con esta tercera edición, se consolida como una de las citas musicales más destacadas de la comarca, señalan fuente municipales.

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