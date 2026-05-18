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Alginet será la sede de la fase de ascenso a Segunda FEB con el Rigalli como anfitrión

El equipo azul tendrá como rivales en el primer grupo al Bizkaia Zornotza, el DM Group Mollet y el Jaén Paraíso Interior

Ocho equipos lucharán por una plaza en la tercera categoría del baloncesto nacional

El pabellón de Alginet será una de las sedes de la fase de acenso la próxima semana.

El pabellón de Alginet será una de las sedes de la fase de acenso la próxima semana. / SportPulseVLC

Lluís López

Alginet

Alginet será sede de la Fase de Ascenso a Segunda FEB. El Rigalli Alginet acogerá a los participantes del grupo B de la fase final, que tendrán lugar del 28 al 31 de mayo. En total, cuatro días en los que ocho equipos lucharán por una de las seis plazas de ascenso a la tercera categoría del baloncesto nacional. A Alginet viajarán los equipos clasificados del segundo grupo de las fases. Los otros ocho conjuntos del grupo A disputarán sus encuentros en la otra sede, Badajoz, y en la capital extremeña competirá el Velabasket CB Sueca.

El Rigalli Alginet se encuentra en el cuarto subgrupo de la fase, después de clasificar como primero de la conferencia E. Junto a él están el Tenkei Bizkaia Zornotza, primer clasificado de la conferencia A, el DM Group Mollet, tercero en la conferencia C y el Jaén Paraíso Interior, tercer clasificado de la conferencia D.

Por otra parte, a partir del jueves que viene, también tendrán lugar en el pabellón de Alginet los encuentros del tercer subgrupo. Los integrantes son el Damex CB Algeciras, primer clasificado de la Conferencia D, el Oposita Marín Ence Peixegalego, segundo en la Conferencia A, el Movistar Estudiantes, clasificado como tercero de la Conferencia B y el NB Torrent, tercero de la conferencia E.

Todavía no se conocen detalles acerca de las fechas y horarios de los enfrentamientos. Pronto se darán a conocer los detalles de una fase de ascenso a la vuelta de la esquina y que dará su pistoletazo de salida el próximo jueves día 28.

El Rigalli ha logrado una buena clasificación para la fase después de proclamarse campeón de la Conferencia E. En su eliminatoria a dos partidos lograron vencer al CB Puerto de Sagunto por 169 a 168 en el global. En la ida que se disputó en Alginet, los azules se impusieron por 102 a 99 en un partido vertiginoso que no dejó indiferente a nadie con un juego vertical, físico y colorido.

En la vuelta, el ritmo fue mucho más conservador entre dos equipos que no querían atreverse a perder la eliminatoria. El segundo partido se lo llevó el Puerto de Sagunto por 69 a 67 pero no fue suficiente para darle la vuelta a la diferencia de la ida, por lo que el Rigalli Alginet se alzó con el campeonato de conferencia.

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Ahora, ambos equipos están clasificados, aunque el Puerto de Sagunto disputará sus partidos en Badajoz. Por su parte, el Rigalli Alginet contará con el apoyo de su afición para reunir las fuerzas necesarias para volver a Segunda FEB, la conocida LEB Plata cuando ellos la militaban.

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