El Alzira FS regresa a segunda con la sensación de haber competido y el lastre de la facilidad para encajar goles

El Family Cash Alzira FS ha de volver al 13 de julio del año pasado, cuando era equipo de Segunda División y esperaba los días para volver al trabajo a preparar la temporada en la categoría de plata. El club alzireño debe conformar un equipo campeón que el 15 de mayo de 2027 esté en Primera División. No lograrlo genera los problemas con los que se han visto todos los equipos que ascienden vía play-off. Si consigue el ascenso un mes después, a mediados de junio, el reducido mercado de la Primera División está prácticamente repartido y es muy complicado hacer un equipo competitivo que no sufra. Le pasó al club que dirige Vicent Fontana en 2023.

La apuesta de 2025 aún ha sido más arriesgada. Con un equipo conformado para la Segunda División debía encarar la máxima categoría. “Desde que nos dieron la noticia que estábamos en Primera, éramos el máximo candidato al descenso. A partir de esa premisa, había que ponerse a trabajar muy duro”, explicaba el técnico Braulio Correal. “El salto de Segunda a Primera es abismal respecto a ascensos de Tercera a Segunda B o de la categoría de bronce a la de Plata”.

El inicio no fue nada fácil y además, el equipo que había quedado por detrás del Family la temporada anterior, le goleaba 8-3 en la jornada inaugural. Se empezaba a mostrar el gran talón de Aquiles del equipo, los goles encajados. Además, el inicio de liga era terrible con enfrentamientos contra ElPozo, Barça, Jimbee y Peñíscola, que ganaron los partidos. También rivales que podían ser más factibles para lograr victorias como Osasuna o Industrias García. Ante los castellonenses o los de Santa Coloma se produjo otro de los problemas, no poder conservar los marcadores favorables. Cuando se marcaba, muchas veces se recibía gol al poco tiempo, en ocasiones, menos de un minuto. Peñíscola remontó un 4-3 e Industrias consiguió el 5-4 definitivo en el último minuto. Por fin, el 1 de noviembre, en la octava jornada, llegó el primer triunfo, en Córdoba, por 4-5. Fue un espejismo porque hasta la 15 no se obtuvo la segunda victoria y solo hubo un par de empates contra Manzanares y Noia. A los gallegos se remontó un 1-4 pero de nuevo recibieron el 5-5 en el último minuto.

Pese a que solo se tenían 8 puntos en el casillero quedaba la sensación de que en inferioridad de condiciones el equipo competía incluso a los grandes. Con el nuevo año empezó a notarse la Magia del Palau. Se ganó 3-2 a Jimbee Cartagena y 2-1 a Viña Albali Valdepeñas. Corría la jornada 19 y empezaba a verse la luz, con Osasuna -primer equipo que se salvaba- a solo cinco puntos. Sin embargo, volvió a haber otro vuelco. El colista, Ribera Navarra, con una primera parte excelsa, ganó al Alzira FS 5-3 a lo que siguieron dos derrotas en casa, 1-5 y 4-8 contra Inter e Industrias.

Aún así, la permanencia estaba a siete puntos. El empate a cinco en Palma de Mallorca y la victoria, 4-2, contra Osasuna, aunque no se ganaba el golaveraje particular con los pamploneses volvía a insuflar optimismo porque los navarros estaban a tres unidades. Tras las derrotas en Noia y contra Jaén, el segundo partido seguido en el Palau, contra el Córdoba, era el último palo al que agarrarse. Y de nuevo volvieron las pérdidas de ventaja. Hasta cuatro veces se adelantaron a los andaluces y otras tantas le empataron por lo que la permanencia pasaba por un milagro, ganar los dos últimos partidos de liga (O Parrulo y Manzanares, pensando que contra ElPozo se perdería) y que Osasuna pinchase, si bien estos se enfrentaban a sus paisanos de Ribera Navarra y el Córdoba.

Al final, las cuentas no han salido. El sábado, los manzanareños se adelantaron, al igual que paralelamente lo hacía Osasuna. Con tantos de Robles en propia y dos de Ivi, el Family se ponía 1-3 y Córdoba marcó el 2-1 que daba esperanzas de que se obrase el milagro. Con todo, los manchegos empataron y los navarros golearon 4-1.

Para el nuevo proyecto, el Alzira Fútbol Sala cuenta con el apoyo incondicional de Family Cash que ha renovado su compromiso con el club hasta 2028. 500 abonados renovaron sus pases sin saber en qué categoría se militaría y más de 200 aficionados quisieron estar el sábado en Manzanares aún a sabiendas que iban a volver tristes. “Es fantástico tener estos activos”, indicó Correal. El alzireño seguirá siendo el faro que guíe la nave alzireña “para seguir con el proceso”. No es momento de inventar.

Por lo que respecta a la plantilla, los porteros Àlex Lluch y Adrián Pereira tendrían contrato en vigor aunque se ha firmado al meta de Ribera Navarra, Raúl Jiménez. Este sería el primero de los jugadores destacados que se quiere tener por línea ya que tiene calidad en todas las facetas del juego. En la posición de cierre estarán Joan, Quixeré y Gus Barbosa volvería de la cesión al recién ascendido El Ejido. Para las alas el primer fichaje de verano será Peiró, que entra en la recta final de su recuperación. Lechero y Pablo García seguirán, aunque no les faltarán novias por la gran temporada realizada. Ivi finaliza contrato y habrá que ver si el club cuenta con él y si el jugador quiere seguir según las ofertas que tenga.

Como pívots, Cola tiene contrato en vitor y se recuperaría a Arechaga de la cesión al Levante. Christian Povea y Yunii jugaban en calidad de cedidos y serán recuperados por los equipos que tienen sus derechos, Jimbee y Peñíscola. Ambos tienen muchas papeletas, especialmente el marroquí para seguir en Primera.

Deivd ha perdido la titularidad en los dos últimos partidos y es complicado que continúe. No seguirán ni Jackson Dos Santos ni Dickson. Tampoco se conoce el futuro de Darrieer y Luiz Fernando o Franco Duque. A sus 35 años y una gran temporada en Primera, donde ha marcado 15 tantos, Rubi deberá decidir si prorroga su carrera deportiva.

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Los rivales por el ascenso para la próxima temporada serán Ribera Navarra y los tres equipos que no asciendan entre Wanapix Sala 10, Zambú Pinatar, Málaga y Móstoles.