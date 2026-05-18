El CB Sueca disputará la fase de ascenso tras una remontada épica (85-80)

El Velabasket CB Sueca jugará la base de ascenso a Segunda FEB tras imponerse 85-80 al Caixa Rural Vila-Real tras una remontada épica, ya que el luminoso mostraba al descanso un resultado desfavorable de 37-53. La fase de ascenso se jugará en Badajoz entre el 28 y el 31 de mayo. El CB Sueca, enmarcado en el grupo A subgrupo 1, se enfrentará a CB Tres Cantos, Pujol Mollerussa y Vitaly la Mar CB Badajoz.

El polideportivo Les Oliveretes de Sueca, de nuevo lleno a rebosar, rindió homenaje antes de empezar el partido al capitán local, Vicent Santamatilde, en el que era su último partido con el club arrocero, después de seis temporadas de compromiso y ejemplo, destacan desde el club.

El CB Sueca rindió homenaje a su capitán en su último partido con el club. / Levante-EMV

El partido empezaba con un Velabasket CB Sueca acelerado, con falta de acierto y debilidad defensiva, lo que permitía al Vila-Real coger una diferencia en el macador de 0-16. De nuevo se tenía que remontar un partido complicado contra un rival ordenado y con acierto de cara al aro, que dominaba el rebote y el tiro exterior con un total de quince triples. Con todas las dificultades, el Velabasket llegaba al descanso con un marcado desfavorable de 37-53.

Y de nuevo, en la reanudación, el equipo de las remontadas empezó a funcionar con una defensa más agresiva, un porcentaje de acierto más elevado y con un compromiso, convicción y esfuerzo que hizo posible soñar con dar la vuelta al partido. Empujado por una afición entregada se llegaba al final del tercer cuarto con una ventaja para los visitantes de 67-73, después de un parcial de 30-20 para los suecanos.

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En el último cuarto, el Velabasket CB Sueca siguió presionando más a los visitantes y a falta de 2,15 minutos se situaba por primera vez por delante en el marador (79-77). Les Oliveretes animaba con todas sus fuerzas, parecía que con un 81-77 los locales tenían en la mano el partido, pero un nuevo triple visitante ajustaba el marcado con un 81-80. Veinte segundos, dos tiros libres y una contra certificaban el paso del Velabasket CB Sueca a la fase de ascenso a Segunda FEB en una jornada histórica par el baloncesto y el deporte de Sueca en su conjunto.