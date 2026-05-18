Los dos concejales de Compromís en Favara dimiten para dejar paso a nuevos liderazgos

Favara vuelve a situarse en el epicentro de la actualidad política de la Ribera Baixa. Si en el presente mandato el municipio ya ha vivido una intensa actividad con la dimisión de un alcalde, la expulsión de dos concejales díscolos de Compromís y la posterior renuncia de dos ediles del grupo PP, ahora son los actuales concejales de Compromís per Favara, José Francisco Vicedo e Isabel Borrás, quienes han decidido presentar su renuncia al acta de concejal en el ayuntamiento.

La decisión, formalizada durante la última semana, responde —según han explicado ambos representantes— a una estrategia consensuada dentro de la asamblea local de Compromís per Favara para facilitar la renovación interna del proyecto político y permitir que nuevos integrantes de la formación adquieran experiencia institucional antes de las elecciones municipales de 2027.

Los dos concejales consideran que "este relevo planificado fortalece al colectivo y consolida el proyecto municipalista de la coalición. Se trata de abrir paso a compañeros y compañeras que quieren asumir responsabilidades y preparar el futuro del partido desde la gestión diaria”, han trasladado fuentes de la formación.

Gobiernos en minoría todo el mandato

La actual legislatura comenzó en junio de 2023 con una situación inédita. Compromís, bajo la candidatura Acord per Guanyar, ganó las elecciones municipales con 565 votos (37,89%) y cuatro concejales, los mismos que obtuvo el Partido Popular, mientras el PSOE consiguió tres ediles.

La falta de acuerdo entre Compromís y el PSOE para formar un ejecutivo conjunto llevó a que el socialista optara por la abstención en el pleno de investidura, permitiendo que José Francisco Vicedo accediera a la alcaldía en minoría. Una crisis en el grupo municipal provocó la renuncia de Vicedo y la expulsión de dos de los cuatro ediles, que pasaron al grupo de no adscritos.

Tanto el primer gobierno liderado por Compromís como el del PP que tomó las riendas del ayuntamiento tras la renuncia de Vicedo ha tenido que navegar en un escenario político complejo, condicionado por la necesidad de negociar cada acuerdo plenario y por episodios de tensión interna que han alterado la estabilidad del consistorio.

Una legislatura convulsa

La renuncia ahora anunciada se produce después de meses especialmente intensos en la política local. Favara ha vivido una sucesión de movimientos internos en distintos grupos municipales que han alimentado la percepción de una legislatura particularmente agitada.

En Compromís, la expulsión de dos concejales considerados díscolos evidenció diferencias internas sobre la gestión y el rumbo del grupo. Posteriormente, el PP también perdió dos representantes por dimisión, incrementando la sensación de provisionalidad política en el municipio, hasta el punto que ha agotado la candidatura sin llegar a cubrir una de las vacantes generadas.

Pese a ello, desde Compromís per Favara insisten en desvincular la marcha de Vicedo y Borrás de cualquier crisis interna. Subrayan que se trata de una “decisión voluntaria y estratégica”, diseñada para garantizar una transición ordenada y reforzar el proyecto municipalista.

Un precedente en la Ribera Baixa

El relevo de concejales a mitad de mandato no es una práctica inédita en la comarca. En Cullera, por ejemplo, el entonces edil de Compromís Adrià Gomar dejó su acta a mitad de legislatura para facilitar la entrada de Estefanía Català, una fórmula que algunos partidos defienden como mecanismo de renovación y formación política.

Aunque la renuncia ya ha sido registrada oficialmente en el ayuntamiento, el procedimiento administrativo todavía debe completarse con la toma de conocimiento por parte del pleno municipal y la posterior expedición de las nuevas credenciales por parte de la Junta Electoral.

Mientras tanto, Vicedo y Borrás esperan que el próximo pleno ordinario permita explicar públicamente al vecindario de Favara los motivos de su decisión y cerrar una etapa que, aseguran, concluye “con la satisfacción del trabajo realizado”. Tanto Vicedo como Borrás han querido dejar claro que "la renuncia al acta de concejal no significa en ningún momento abandonar el partido” y aseguran que quedan “a la disposición del colectivo local para seguir trabajando por el bien de la ciudadanía, una de las razones por las cuales decidimos entrar en política".

Su marcha abre ahora una nueva fase en la política municipal de Favara, donde la renovación interna de Compromís busca anticiparse al próximo ciclo electoral.

A la hora de redactar esta información todavía no se saben quienes serán las personas que suplirán a Vicedo y Borràs en su acta de concejales.