Los docentes de Cullera protagonizan una nueva jornada de movilización en defensa de la educación pública

Cullera vive este lunes una nueva jornada de movilización educativa marcada por una creciente unidad entre profesorado y alumnado. Los docentes del municipio, inmersos desde la semana pasada en una huelga indefinida en defensa de la educación pública, han vuelto a salir a la calle para protagonizar una jornada completa de protesta, información y reivindicación que se desarrolla desde primera hora de la mañana y que se prolongará durante todo el día.

La principal novedad de esta convocatoria ha sido la incorporación activa del alumnado, que desde hoy se ha sumado oficialmente a las protestas y participa en las distintas acciones programadas, reforzando el carácter colectivo de una movilización que no deja de ganar apoyos.

El respaldo estudiantil se ha visualizado además con el llamamiento público realizado por el Sindicat d’Estudiants del País Valencià, que ha anunciado su adhesión a la huelga docente bajo el lema “Les estudiants ens sumem a la vaga de docents per l’educació pública”. La organización estudiantil ha instado al alumnado valenciano a secundar la protesta y participar en la concentración convocada esta tarde ante la Conselleria de Educación, consolidando así un frente común en defensa de la enseñanza pública.

Desde primera hora, profesores, profesoras y estudiantes han recorrido distintos puntos de Cullera en piquetes informativos para explicar a la ciudadanía los motivos de una protesta que, insisten, “afecta al presente y al futuro del sistema educativo valenciano”.

El ambiente reivindicativo se ha trasladado posteriormente al Mercado de Cullera, donde desde las 9.15 horas decenas de docentes y alumnos participan en una asamblea abierta para coordinar nuevas acciones, compartir experiencias y reforzar la cohesión del movimiento.

A las 10.42 horas estaba prevista la salida desde la estación de Cullera de un grupo de manifestantes para unirse a las columnas convocadas en València junto a otros profesionales de la enseñanza y representantes estudiantiles de distintos puntos del territorio valenciano.

La jornada incluye también un almuerzo popular junto al río antes de la movilización central del día: la concentración convocada a las 16.00 horas ante la Conselleria de Educación, donde profesorado y alumnado exigirán conjuntamente una rectificación de las políticas educativas y una mayor inversión en la escuela pública.

El éxito de la cadena humana refuerza el movimiento

La jornada de este lunes llega impulsada por el éxito de la multitudinaria cadena humana celebrada el jueves en Cullera. Centenares de docentes, estudiantes, familias y vecinos participaron en una acción que unió los Jardines del Mercado con el castillo de Cullera, formando una gran cadena humana que recorrió buena parte del casco urbano hasta uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad.

La imagen de varias generaciones cogidas de la mano en defensa de la educación pública se convirtió en una poderosa metáfora de la unidad que está alcanzando el movimiento y en un punto de inflexión para los organizadores.

“Cullera está respondiendo y hoy, con la incorporación del alumnado, el mensaje es todavía más fuerte”, destacaban esta mañana algunos de los participantes.

Noticias relacionadas

La huelga indefinida continúa y, con ella, una movilización que en Cullera ha dejado de ser una protesta sectorial para convertirse en una causa compartida por toda la comunidad educativa.