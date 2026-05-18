El estreno en Sueca del nuevo montaje confirma el gran momento de Lluna Plena en su 45 aniversario

Sueca ha vivido este fin de semana una de esas citas teatrales que quedan grabadas en la memoria colectiva. La Lluna Plena Teatre ha colgado durante dos días consecutivos el cartel de “no hay localidades” en el estreno de “Un estiu”, el nuevo montaje de la joven dramaturga Clàudia Serra, y ha cerrado ambas funciones con un público puesto en pie y largos aplausos en reconocimiento a la calidad artística de una propuesta escénica de gran intensidad emocional.

El estreno confirmó además el excelente momento de una de las formaciones culturales más emblemáticas de la Ribera Baixa. Lluna Plena Teatre celebra este año 45 años de trayectoria ininterrumpida, cuatro décadas y media de trabajo escénico que han convertido al colectivo en un auténtico referente del teatro amateur valenciano.

Fundada en Sueca a comienzos de los años ochenta, la compañía nació vinculada al dinamismo cultural de una ciudad históricamente comprometida con las artes escénicas y con una sólida tradición teatral. Desde entonces, Lluna Plena ha sabido evolucionar sin perder su esencia: la pasión por el teatro entendido como herramienta de transformación cultural, encuentro ciudadano y compromiso colectivo.

A lo largo de estas cuatro décadas y media, el grupo ha llevado a escena decenas de montajes, abordando desde grandes clásicos universales hasta dramaturgia contemporánea, con especial sensibilidad hacia los autores valencianos y las nuevas voces teatrales. Esa apuesta constante por la renovación le ha permitido formar varias generaciones de intérpretes, directores y técnicos, convirtiéndose también en una auténtica escuela de teatro para Sueca y su comarca.

Su trayectoria ha estado marcada por una combinación singular de rigor artístico y vocación popular: un teatro hecho desde el amateurismo entendido no como limitación, sino como compromiso, entrega y excelencia. Esa filosofía ha permitido a Lluna Plena mantenerse viva durante 45 años.

En esta ocasión, la compañía ha elegido “Un estiu”, texto ganador del Premio Ciutat de Castelló de Teatro, una obra que aborda desde la memoria y el dolor colectivo la tragedia del camping de Els Alfacs en 1978.

Sobre el escenario, el reparto formado por Jèssica Grau, Vicent Baldoví, Elena Villagrasa, Josep Martí, junto a los jóvenes Joan Ramon, Àxel Tormo y Xuso Torres, sostuvo con solvencia una interpretación coral que fue uno de los elementos más celebrados por el público.

Especial reconocimiento mereció también el trabajo de dirección, firmado por Eugeni Alcañiz y la propia Clàudia Serra, capaz de dotar al montaje de ritmo, emoción y profundidad, así como la escenografía diseñada por Sime Llicer y Chiara Vassalle, del colectivo Talea, que contribuyó decisivamente a la atmósfera íntima y conmovedora de la obra.

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El éxito de “Un estiu” no solo certifica el gran momento artístico de Lluna Plena Teatre; también simboliza la vigencia de un proyecto cultural que, 45 años después de su nacimiento, sigue llenando teatros, emocionando al público y demostrando que el teatro amateur puede alcanzar cotas de verdadera excelencia. En Sueca, Lluna Plena no es solo una compañía: es ya parte de la memoria sentimental de la ciudad.