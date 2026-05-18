Las familias se rebelan contra la expulsión de cuatro músicos menores de la banda de Alginet "por desobediencia"

Cinco familias de Alginet han interpuesto un recurso de alzada ante la asamblea general de la Societat Artística Musical d'Alginet (SAMA) contra la resolución que decreta la expulsión de sus hijos, cuatro de ellos menores de edad, de todas las agrupaciones de la entidad y la amonestación económica a otro joven, este mayor de edad. La sanción, comunicada el pasado 17 de febrero de 2026, prohíbe a los menores participar en la banda, la orquesta y el grupo de percusión hasta el 31 de diciembre del presente año, a raíz de un incidente ocurrido durante un acto de las pasadas Fallas.

Los hechos que motivaron el castigo se produjeron el viernes 13 de febrero de 2026, durante la presentación de la falla El Poble d'Alginet. Según la junta directiva, se había establecido un protocolo de seguridad por inclemencias meteorológicas que limitaba las interpretaciones musicales a puntos específicos, orden que los menores presuntamente desobedecieron. A consecuencia, “las familias recibimos un correo electrónico comunicando la expulsión inmediata de los cuatro menores de todas las agrupaciones de la sociedad (...), menos a un mayor de edad y otro menor a los que solo se les amonesta económicamente”, explica una de las madres afectadas, Vanessa Estruch.

Las familias sostienen que el mensaje de WhatsApp enviado a los músicos “era contradictorio e inexistente como prohibición formal, ya que el texto oficial indicaba explícitamente que estarían la mayor parte del tiempo tocando". Además, el recurso señala que el propio presidente de la falla organizadora instó verbalmente a los músicos de percusión a tocar durante el desfile, "una autoridad que un menor de 17 años difícilmente podía cuestionar", detallan en el documento.

Omisión del trámite de audiencia

En el escrito de impugnación, denuncian la nulidad de la resolución por la omisión de un expediente disciplinario y del preceptivo trámite de audiencia, tal y como recogen los estatutos de la entidad, lo que habría generado “indefensión” a los menores al no permitirles dar explicaciones antes de ejecutar la sanción. Las familias califican la medida de "desproporcionada y desmedida", argumentando que choca frontalmente con el interés superior del menor y con la función pedagógica y de formación musical que definen los estatutos de la asociación.

Finalmente, el recurso solicita la suspensión inmediata de la expulsión para que el menor recupere sus derechos mientras la asamblea resuelve definitivamente el caso. Asimismo, la madre reclama el acceso al expediente completo y a las actas de la junta directiva, manifestando su disposición a resolver el conflicto mediante una vía de mediación que priorice la convivencia social y la formación del adolescente.

Las familias aseguran que han intentado resolver este asunto de forma personal con los representantes de la SAMA, sin éxito. Tras la presentación del recurso de alzada, la sociedad musical remitió a las familias un burofax a través de un abogado que "niega la indefensión" de los menores, "cierra la vía de diálogo directo con la junta" y remite la solución "a una asamblea general sin fecha". Ante esto, las familias han solicitado la convocatoria de una asamblea extraordinaria de socios para resolver el recurso de alzada. Han recogido noventa firmas para refrendar esta petición (el doble de lo que establecen los estatutos, que es de un 10 % de los socios) que presentaron el pasado 28 de abril y, a fecha de hoy, aún no han recibido respuesta sobre la convocatoria. “El 28 de mayo es el último día para convocarla”, dice la madre. Las familias han buscado aliados para resolver este conflicto: han pedido la intercesión del Ayuntamiento de Alginet —que no ha respuesto a la solicitud— y de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que no ha conseguido acercar las posturas.

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"Han sido apartados temporalmente"

El presidente de la SAMA, Voro López, quita hierro a la sanción y dice que “no se trata de una expulsión, sino que han sido apartados temporalmente de las agrupaciones independientes de la escuela y que no son de obligatoria asistencia” como consecuencia del acto de desobediencia y otros anteriores, dice. La sociedad tiene pendiente “convocar una Asamblea General Extraordinaria, porque son los socios los que han de decidir si aceptan el recurso de alzada o no”.