Hacienda concede un respiro fiscal a dieciséis municipios de la Ribera tras la crisis agraria

Dieciséis municipios de la Ribera se han visto beneficiados por una rebaja fiscal excepcional en sus actividades agrarias, según la Orden HAC/484/2026 del Ministerio de Hacienda publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado. En la Ribera Alta, las reducciones afectan de manera significativa a los frutales. Localidades como l'Alcúdia, Alginet, Benimodo, Carlet y Catadau han visto reducido el índice del albaricoque al 0,19, mientras que en Alfarp y Llombai este desciende al 0,13. Destacan también las rebajas en Montroi y Real, donde el albaricoque cae al 0,07. En Montroi se fijan además índices de 0,19 para la ciruela y el melocotón, junto a un 0,16 para la uva con denominación de origen y un 0,09 para la uva sin ella. Real cuenta asimismo con índices similares para la uva, situando el melocotón en el 0,13 y los productos del olivo en el 0,18. Otros efectos en la comarca incluyen la reducción del caqui al 0,26 en Montserrat y, en Benifaió, un índice de 0,05 para la col china y del 0,13 para las verduras chinas.

En la Ribera Baixa, la medida tiene un impacto fundamental en el sector arrocero y hortícola. En Sueca y Sollana, el índice de rendimiento neto para el arroz se ha establecido en el 0,16 , mientras que en Cullera y Favara se sitúa en el 0,22. Sueca presenta índices mínimos del 0,05 para la patata, col china, calabaza y cebolla, fijando la mandarina en 0,18 y las verduras chinas en 0,09. En Sollana, la col china también tributará al 0,05, con la escarola y otras coles en el 0,09 y las verduras chinas en el 0,13. Por su parte, Cullera ha fijado la col china en 0,09 y las verduras chinas en el 0,05. Finalmente, Almussafes contará con un índice del 0,18 para la escarola y del 0,05 tanto para la cebolla como para las verduras chinas.

Esta medida, firmada por el Ministro de Hacienda, el carcagentino Arcadi España García, modifica los índices aplicables al período impositivo 2025 para paliar los efectos de circunstancias excepcionales que alteraron la actividad económica en estas zonas. Según recoge la orden ministerial, durante 2025 se han producido circunstancias excepcionales en el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas que aconsejan hacer uso de la autorizaciónprevista en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en 2025 por las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales, las cuales se localizan en determinadas zonas geográficas.

Además de las medidas específicas aprobadas para cada municipio, para la provincia de Valencia se ha adoptado una rebaja común en el cultivo de la algarroba (0,18).

"No compensan los 340 millones de pérdidas"

Sin embargo, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha criticado con dureza la disposición. La organización presidida por Cristóbal Aguado lamenta que dicha rebaja fiscal “se ha aprobado más tarde que ningún otro año, cuando llevamos más de cuarenta días de campaña de la renta, y ha adoptado unas reducciones de módulos que no compensan un año agrario 2025 muy negativo con 340 millones de pérdidas en la agricultura valenciana y zonas aún afectadas por los efectos negativos de la DANA”. AVA-ASAJA denuncia que la mayoría de las rebajas son por municipios, lo que consideran “discriminatorio e insuficiente”, y anuncia que presentará un nuevo informe para solicitar la inclusión de cultivos y zonas que han quedado fuera de la orden ministerial. AVA-ASAJA había pedido al Gobierno, en consenso con la Conselleria de Agricultura y otras entidades del sector, una rebaja de módulos más potente y generalizada a toda la Comunitat Valenciana en numerosos cultivos que en 2025 sufrieron graves adversidades climáticas, daños de plagas por no disponer de soluciones eficaces y problemas de rentabilidad