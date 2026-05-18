Esta es la oferta de aparcamiento que ofrece Cullera para el verano

El Ayuntamiento de Cullera ha lanzado la oferta de aparcamiento público para la próxima temporada estival con un total de 1.755 plazas -las mismas que el año pasado- distribuidas en cuatro parkings municipales, con el objetivo de dar respuesta al incremento de movilidad y afluencia que registra la ciudad durante los meses de verano.

En concreto, las plazas se reparten entre el parking de la Rada (455), el parking Enrique Chulio (803), el parking del avenida País Valencià-Andrés Piles (309) y el parking del Caminàs (188). Los cuatro aparcamientos estarán operativos desde el 13 de junio hasta el 13 de septiembre, ambos incluidos.

Las personas interesadas en adquirir un abono de estacionamiento para los parkings municipales de verano podrán solicitar cita previa a partir del lunes 25 de mayo a las 08.30 horas. Solo podrán tramitar el abono aquellas personas que hayan pedido cita previa con anterioridad.

La cita se podrá solicitar telemáticamente a través de www.citaprevia.cullera.es, presencialmente en la Oficina ATÉN o por vía telefónica a los números 961 720 000 y 960 902 773. El horario de atención presencial y telefónica será de lunes a viernes, de 8.30 a 18.00 horas.

Además, el servicio de los parkings municipales también tendrá un impacto en el empleo estacional, puesto que el ayuntamiento prevé la contratación de 42 personas para trabajar en los cuatro aparcamientos durante los meses de verano.

En los últimos años, el consistorio también ha incrementado los espacios de estacionamiento en diferentes puntos del municipio y ha habilitado más de 500 plazas gratuitas en varias ubicaciones como el Puente de Piedra, el Puente de Hierro, la zona de Prado, el Racó o los terrenos situados junto al IES Llopis Marí.