La promotora inicia las obras de las 123 VPP que provocaron colas de Alzira y logra también licencia para 450 plazas de garaje

La empresa que a mediados de febrero inició la comercialización de la primera promoción de Viviendas de Protección Pública (VPP) en Alzira después de veinte años, lo que provocó que se algunos jóvenes pasaran varias noches en la calle para garantizarse alguno de los pisos y, en particular, los áticos, ya dispone de la preceptiva licencia de obras municipal para iniciar la construcción en la plaza de Cartonajes de este bloque con 123 pisos que contará con 58 plazas de aparcamiento, además de 31 trasteros, y se dispone a iniciar las obras en cuestión de días. De hecho, desde finales de la semana pasada se han iniciado los trabajos para perimetrar con una nueva valla el solar y fuentes de Promociones Iferga han confirmado que el objetivo es iniciar las obras antes de de que finalice el presente mes de mayo con la intención cumplir los plazos anunciados “y poder hacer la entrega de las viviendas a finales de 2027”.

Los postes de la nueva valla que se está instalando para perimetrar el solar. / Pascual Fandos

Paralelamente, Iferga también ha obtenido una segunda licencia para ejecutar las obras hasta la cota cero de los otros dos bloques de edificios que completarán esta área residencial que dibuja una semicircunferencia en torno a la plaza, en este caso, en los que se proyecta la construcción de 312 viviendas, locales comerciales, trasteros y un total de 395 plazas de aparcamiento en tres sótano al objeto de cumplir en el conjunto del proyecto las exigencias que establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alzira de ofrecer una plaza de aparcamiento por vivienda. Fuentes de la empresa señalan que son proyectos que llevan tempos diferentes, aunque las obras se van a solapar porque la voluntad de la empresa es desarrollar todo el proyecto, que contempla tanto las Viviviendas de Protección Pública como las de rente la libre.

En conjunto, se construirán algo más de 450 plazas de aparcamiento, para compensar el déficit inicial de 65 plazas del bloque de VPP y para asignar las correspondientes a los locales comerciales, en los que el PGOU exige una plaza por cada cien metros cuadrados de superficie de venta o fracción superior a 50 metros cuadrados.

Este promotor valenciano anunció en febrero una inversión de 70 millones de euros para, en un horizonte de cuatros años, retomar el sector residencial de la Plaça de Cartonatges de Alzira que paralizó la crisis de 2008 con la construcción de 440 viviendas en tres bloques. Iferga anunció que el primer bloque sería el destinado a las VPP, con un total de 123 viviendas, y la fase de precomercialización de estos pisos despertó en febrero una gran expectación, con colas en la calle durante varios días. Los precios de las viviendas, que oscilan entre 119.000 y 145.000 euros, en función de la superficie de los pisos, de entre 53 y 62 metros cuadrados, y las condiciones de pago establecidas, se convertía para muchos jóvenes -aunque el abanico de beneficiarios es mucho más amplio- en la oportunidad de adquirir una vivienda en un momento en que el mercado de la vivienda y los alquileres están disparados.

Fuentes de Iferga han confirmado que todavía quedan algunas viviendas disponibles de aquel primer bloque y que, con todo, a la vez que se inician las obras de construcción también se iniciará la formalización de contratos de los compradores que realizaron la reserva.

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Este proyecto residencial representa la punta del iceberg de la reactivación del sector de la construcción en Alzira después de años de parálisis.