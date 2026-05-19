El alcalde de Almussafes confía en mantener los empleos de Ford gracias al nuevo vehículo

El alcalde de Almussafes ha manifestado su optimismo ante el futuro de la planta automovilística de Ford en la localidad, tras conocerse los planes para garantizar la carga de trabajo en las instalaciones con la llegada de un nuevo modelo de la gama Bronco. La llegada del nuevo vehículo multienergía a la factoría valenciana, cuyo lanzamiento está previsto para los próximos años, se perfila como la principal vía para asegurar la viabilidad de la planta y frenar la pérdida de empleo.

En relación con esta decisión de la multinacional, el alcalde ha calificado la novedad como “una importante noticia que nos hace mirar el futuro con optimismo”. El dirigente municipal ha vinculado directamente la estabilidad laboral de la comarca a los nuevos planes de producción, señalando que, “gracias a la llegada de este nuevo vehículo, así como más modelos de otras marcas que también podrían venir a Almussafes, confiamos en que se podrán mantener los puestos de trabajo”.

A pesar de las buenas perspectivas que abre este nuevo modelo, las instituciones locales y los representantes de los trabajadores coinciden en que el periodo de transición hasta que el vehículo empiece a fabricarse en masa requerirá “medidas de protección extraordinarias para la plantilla”. Por este motivo, el primer edil ha avanzado que el Ayuntamiento de Almussafes “no bajará la guardia en la defensa de las herramientas de flexibilidad laboral” que eviten despidos traumáticos durante los próximos meses de menor actividad en las líneas de montaje.

“Al mismo tiempo, vamos a seguir reivindicando el mantenimiento del Mecanismo RED para conservar los puestos de trabajo a través de ERTES”, ha subrayado el alcalde, en referencia a la herramienta estatal de protección al empleo diseñada para sectores en reestructuración. El mandatario ha recordado que esta exigencia cuenta con un respaldo institucional organizado a nivel estatal, explicando que “esta petición es una constante a través de la Asociación Grupo de Ciudades Españolas del Sector Automoción y Componentes (ACEAC), entidad que presido desde su fundación”.

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La planta de Almussafes ha sido elegida por Ford para fabricar un nuevo modelo de la gama Bronco, un SUV compacto que contará con versiones híbridas y electrificadas para adaptarse al mercado europeo. Este vehículo multienergía comenzará a producirse a mediados de 2028, con un volumen estimado de unas 183.000 unidades anuales a partir de 2029. La adjudicación supone un alivio crucial para la factoría valenciana, que actualmente depende en exclusiva del Ford Kuga tras la retirada de modelos históricos como el Mondeo o la furgoneta Transit, garantizando así la carga de trabajo necesaria para asegurar la continuidad de las instalaciones a largo plazo.