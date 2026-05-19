Atropello mortal del tren entre Carcaixent y la Pobla Llarga
El fallecido es un varón de 81 años vecinos de Carcaixent
Alzira
Un vecino de Carcaixent de 81 años de edad ha fallecido esta mañana arrollado por un tren. El arrollamiento mortal se ha producido en torno a las 10 de la mañana, a unos tres kilómetros de la estación de Carcaixent en dirección a la Pobla Llarga, aunque en el término municipal de la primera localidad, según han confirmado fuentes municipales.
El vehículo del fallecido ha aparecido a escasos metros del punto en que se ha producido el atropello con las puertas abiertas.
El percante ha obligado a suspender el tráfico en una de las vías durante la mañana aunque ya se ha reestablecido.
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