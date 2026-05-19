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Atropello mortal del tren entre Carcaixent y la Pobla Llarga

El fallecido es un varón de 81 años vecinos de Carcaixent

Un tren de Cercanías a la altura de Carcaixent en un aimagen de archivo.

Un tren de Cercanías a la altura de Carcaixent en un aimagen de archivo. / Perales Iborra

Óscar García

Alzira

Un vecino de Carcaixent de 81 años de edad ha fallecido esta mañana arrollado por un tren. El arrollamiento mortal se ha producido en torno a las 10 de la mañana, a unos tres kilómetros de la estación de Carcaixent en dirección a la Pobla Llarga, aunque en el término municipal de la primera localidad, según han confirmado fuentes municipales.

El vehículo del fallecido ha aparecido a escasos metros del punto en que se ha producido el atropello con las puertas abiertas.

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El percante ha obligado a suspender el tráfico en una de las vías durante la mañana aunque ya se ha reestablecido.

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