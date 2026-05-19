Cullera destina becas de hasta 500 € a sus deportistas de élite en una iniciativa inédita en el municipio
El ayuntamiento aprueba por primera vez ayudas para sufragar gastos de formación y competición, que también podrán solicitar entrenadores, árbitros y jueces de alto nivel
Los deportistas de élite de Cullera contarán por primera vez con el respaldo económico del ayuntamiento. El consistorio ha aprobado una nueva línea de becas de entre 100 y 500 euros destinada a quienes representan al municipio en competiciones oficiales, una medida que hasta ahora no existía en la localidad y que llega acompañada de un notable incremento en las subvenciones a los clubes deportivos locales.
La cuantía de la ayuda variará en función de la categoría reconocida. Los deportistas de alto nivel (DAN), que deberán acreditar su condición mediante resolución del Consejo Superior de Deportes o el BOE, podrán recibir entre 250 y 500 euros. Los clasificados como élite de alta competición optarán a entre 150 y 300 euros, mientras que los de élite podrán percibir entre 100 y 200 euros. Las ayudas están pensadas para contribuir a los gastos de formación, entrenamientos y participación en competiciones, tanto en modalidades individuales como colectivas.
Para acceder a las becas, los solicitantes deberán contar con licencia federativa en vigor correspondiente a la temporada en curso. La convocatoria amplía además su alcance a técnicos, entrenadores, árbitros y jueces de élite, que también podrán beneficiarse de estas ayudas si cumplen los requisitos fijados en las bases reguladoras.
La medida se enmarca en una estrategia municipal más amplia de apoyo al deporte local. En los últimos meses, el Ayuntamiento de Cullera ha renovado el césped del campo de fútbol 8 de La Partideta y ha licitado el futuro Centro Municipal de Halterofilia. A ello se suma el aumento del 66% en la partida de subvenciones a clubes deportivos para 2026, que alcanzará los 125.000 euros, la cifra más alta hasta la fecha.
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