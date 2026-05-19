Los expertos revelan las similitudes del mural islámico de Alzira (s. XII) con otros de Marruecos y Argelia

El mural islámico que exhibe el Museu Municipal d’Alzira (MUMA) tras ser descubierto y recuperado durante una excavación arqueológica previa a unas obras en la calle de la Sangre en 2003 dice cosas que no se ven a simple vista. “Es una pieza muy importante porque nos habla de aspectos de los que las fuentes que existen no hablan, gracias a ese hallazgo sabemos que había en Alzira gente rica que quería tener en sus casas o habitaciones esta decoración de calidad y también que había artesanos que sabían cómo hacerlo pese a tratarse de centros más pequeños, ya que Alzira no era una capital como València o Sevilla. Alzira, a pesar de ser una isla, no estaba aislada”. La explicación es de Umberto Bongianino, profesor asociado Samir Shamma en Numismática Islámica, Epigrafía y Cultura Material de Oriente Medio de la Facultad de Estudios Asiáticos y del Próximo Oriente en la Facultad de Oxford, que el martes ofreció en el MUMA una ponencia titulada “Maravillosa complejidad: el zócalo pintado de Alzira en su contexto mediterráneo”, en el marco de las actividades programadas para conmemorar el Día Internaciona de los Museos.

Mural islámico que se exhibe en el MUMA de Alzira. / Levante-EMV

Bongianino destacó que existen similitudes entre el mural de Alzira (siglo XII) y otros que se conservan en Sevilla, Murcia, Fez y Marrakech (Marruecos) y en Tremezén (Argelia). “Mi trabajo es poner en conexión las pinturas ibéricas de Al-Ándalus con pinturas del mismo tipo del Norte de África, que se conocían, pero que nunca se habían vinculado porque hay una unidad estética en las formas”, explica este historiador del arte italiano, que inició sus estudios en el sur de Italia para ampliar el foco al contexto mediterráneo. “Los intercambios entre Egipto, Sicilia, el Norte de África… el Mediterráneo como un mar que une y no que separa”, comenta a Levante-EMV.

El profesor detalla que quedó prendado por el mural que exhibe el MUMA y empezó a centrarse en él el año pasado. “Me di cuenta de su importancia desde el punto de vista estético por su riqueza de dibujos y diseños geométricos y su importancia desde el punto de vista de la epigrafía árabe, con lemas árabes pintados en dos de sus paneles”, explica.

Umberto Bongianino abordó los principios estéticos de este tipo de decoración: “Se trata de dibujos geométricos muy elaborados, muy complejos, formas entrelazadas muy complicadas. Las fuentes medievales árabes nos hablan de un interés no sólo de los filósofos, sino de la gente, por un concepto de belleza que se basa en la armonía y proporciones perfectas para suscitar el placer visual e intelectual de las personas, mientras que la epigrafía establece una conexión entre la idea de perfección y Dios como fuente, según la teología islámica, de esa perfección, de belleza, de armonía y de agradecimiento”. En el caso de las pinturas de Alzira, se puede las leyendas que se plasman son “la soberanía es de Dios” y “la grandeza es de Dios”, explica Bonginiano.

El ponente, junto al alcalde de Alzira y la directora del MUMA. / Levante-EMV

El experto incide en que los dibujos “nos hablan de un diálogo, una conexión entre artistas de diferentes técnicas” que también trabajaron en Alzira, aunque no se puede saber si residían aquí o eran talleres de pintores que se desplazaban de ciudad en ciudad para ofrecer sus servicios a los notables”, aunque tiene claro que hay una relación entre pinturas del Norte de África y el mural de Alzira que, a su juicio, podía forma parte de la vivienda del imán de la mezquita, un gobernador local, el alcalde o el juez de la comunidad. “El hallazgo se hizo cerca de la muralla, pero también bastante cerca de la mezquita, lo que hoy es la iglesia de Santa Catalina”, expone.

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Bongianino destaca que el prestigio de este tipo de decoración propició que también se localizara en palacios e iglesias castellanas y aragonesas “porque, en esa época, a los obispos, a los aristócratas de la Corona de Aragón les gustaba decorar sus palacios, sus capillas con esa decoración que venía del Norte de África y de Al-Ándalus”.