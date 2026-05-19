Industria autoriza una central solar con 8.500 paneles en terrenos del PAI frustrado en la Garrofera de Alzira

El Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de València ha otorgado la autorización administrativa previa y de construcción al proyecto presentado por la firma Inversiones Solares Ribera Alta 1, SL, para impulsar una central fotovoltaica con 8.528 panales en terrenos de la Garrofera de Alzira donde, en su día, se proyectó una macrourbanización con 3.000 viviendas y un campo de golf, que finalmente fue descartada. El proyecto ISRA 1, impulsado por capital alzireño, supondrá una inversión de 2,4 millones de euros, según detalla la resolución del área de Industria y Energía, que lleva fecha del pasado 28 de abril.

Se trata de una central fotovoltaica modesta en comparación con los grandes proyectos que han proliferado, con una potencia instalada de 4,62 KW, y una superficie de algo más de nueve hectáreas.

El promotor había presentado inicialmente tres proyectos de energías renovables en la misma partida de la Garrofera, todos ellos de características muy similares y con la misma denominación -únicamente cambiaba el número-, si bien los informes negativos que emitieron diferentes organismos a dos de ellos, en particular por el trazado de la línea de evacuación que cruzaba la autovía, provocaron que el inversor acabara desistiendo, como ya informó Levante-EMV.

Sí mantuvo su apuesta por el planta solar fotovoltaica ISRA 1 que, tras recabar un informe de impacto ambiental favorable, al considerar los técnicos que no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, también acaba de obtener la autorización administrativa previa y de construcción, que paralelamente también aprueba el plan de desmantelamiento y restauración del terreno cuando la central agote su vida útil.

Los panales solares se emplazarán en parcelas ubicadas en el término municipal de Alzira, mientras que la línea de evacuación también pasa por el término de Alberic.

La empresa eligió los terrenos del frustrado PAI de la Garrofera, un proyecto que planteaba la construcción de 3.000 viviendas y un campo de golf en esta partida rural ubicada a doce kilómetros del casco urbano de Alzira, que en la actualidad se encuentran «totalmente abandonados».

El promotor siempre ha defendido que, a diferencia de las megacentrales que de 50 o 70 MW que se impulsan en municipios del entorno, se trataba de pequeños parques fotovoltaicos con capacidad para abastecer a unas 2.900 viviendas cada uno. Se trata de proyectos independientes por lo que, pese a descartarse dos ellos, la empresa ha mantenido el tercero.