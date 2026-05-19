La JLF de Sueca reclama un nuevo museo para preservar 170 años de historia fallera

La Junta Local Fallera de Sueca ha aprovechado este lunes la celebración del Día Internacional de los Museos para volver a alzar la voz ante una situación que considera insostenible: el actual Museu Faller ubicado en el Casal Multiusos se ha quedado completamente obsoleto por falta de espacio y el ayuntamiento lleva más de dos años sin ofrecer ninguna alternativa concreta pese a los compromisos adquiridos.

La urgencia de la situación es, según la JLF, más que evidente. El espacio disponible se reduce año tras año a medida que se acumulan los "ninots" indultados, que actualmente se apilan en dos filas por falta de capacidad. Una imagen que, a juicio de la entidad, no hace justicia a los más de 170 años de historia fallera que atesora la ciudad de Sueca, desde que Bernat i Baldoví plantara una falla en la esquina de su casa en 1854, con un censo de casi 6.000 falleros y falleras repartidos en dieciséis comisiones.

Un proceso paralizado desde hace dos años

La reivindicación no es nueva. El 3 de febrero de 2024, la JLF y responsables municipales recibieron la visita de representantes de la Xarxa Valenciana de Museus Fallers para explorar la incorporación del museo suecano a esta red, un paso que supondría mayor visibilidad, acceso a subvenciones y respaldo institucional para conservar y promocionar el patrimonio fallero de la ciudad.

Aquel encuentro reunió a la entonces concejal de Fallas, Gema Navarro, junto a los concejales de Urbanismo y Patrimonio, y a la anterior presidenta de la JLF, Lorena Sendra, con la inspectora coordinadora de Museos de Fiestas y Tradiciones de València, Vicenta Expósito, y los representantes de los museos falleros de Cullera, Alzira y Gandia, Kike Gandia, Agustí Ferrer y Alberto Bou, respectivamente.

La inspectora fue clara durante la visita sobre la importancia del reconocimiento oficial: según explicó entonces, conocer las condiciones de Sueca confirmaba «una voluntad firme por parte de los políticos y de la Junta Local» para integrar el museo en la red, lo que «beneficiaría mucho a Sueca a la hora de proteger su patrimonio, que es muy antiguo e interesante», además de permitir conseguir mayores subvenciones, más promoción turística y mayor visibilidad de la fiesta fallera.

El ayuntamiento se comprometió en aquel momento a iniciar los trámites necesarios y a buscar un espacio más idóneo para el museo. Dos años y tres meses después, la JLF denuncia que no ha vuelto a recibir ninguna comunicación ni del consistorio ni de la concejalía de Fallas sobre el estado del proceso, ni sobre los pasos para tramitar la catalogación como colección museística que permitiría la entrada en la Xarxa de Museus.

Una ciudad sin escaparate para su historia

La entidad subraya la paradoja que supone que una ciudad con una tradición fallera tan arraigada y longeva no cuente con un espacio digno donde mostrarla. Sueca, cuna de uno de los grandes renovadores de la literatura valenciana y ciudad con una de las historias falleras más ricas de la Comunitat, carece hoy de un museo que pueda dar a conocer «a propios y extraños» —en palabras de la propia JLF— la riqueza cultural y festiva acumulada durante generaciones.

La Junta Local Fallera exige al consistorio actual que desbloquee de forma definitiva esta situación y retome los compromisos adquiridos: buscar una nueva ubicación para el museo, impulsar la tramitación de la catalogación oficial y reactivar el contacto con la Xarxa Valenciana de Museus Fallers. El Día Internacional de los Museos, concluyen, es la fecha más simbólica posible para recordar que Sueca merece un espacio a la altura de su historia.