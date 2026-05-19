Un joven de Alzira que capitaneaba un barco de la flotilla a Gaza, entre los detenidos este martes por Israel

Un activista de Alzira de 26 años, Álvaro Pérez Guardiola, se encuentra entre los españoles que forman parte de la flotilla que navegaba en dirección a Gaza, que han sido interceptados y detenidos este martes por el ejército de Israel cuando, según denuncia la familia, se encontraba en aguas internacionales, por lo que no duda en calificar de “secuestro” esta acción.

A punta de fusil

Álvaro Perez capitaneaba uno de los barcos que salió días atrás de Marmaris, una localidad costera de Turquía, donde los integrantes de la flotilla se habían reagrupado después de un primer asalto de los militares israelíes a finales de abril. La familia ha podido presenciar las detenciones a través de las imágenes grabadas en las que Álvaro pedía ayuda y ha expresado a Levante-EMV su preocupación al desconocer el paradero. “Ha sido el mismo ‘modus operandi’, los han sacado del barco a punta de fusil, los han subido a otra embarcación y no sabemos dónde están ni cuando los van a liberar”, han señalado fuentes de su entorno, que se han puesto rápidamente en contacto con el consulado.

La última información que ha recibido el cónsul, directa de les autoridades israelíes, es que este miércoles, una vez lleguen a Ashdod, y clasifiquen a los miembros de la flotilla “no sabemos con qué criterio”, apuntan las mismas fuentes, y les trasladen a Ketziot, empezarán a autorizar las visitas de asistencia consular, por lo que hasta ese momento poco se puede hacer.

El Ejército israelí intercepta barcos de la Flotilla rumbo a Gaza / Levante-EMV

Vinculado a Amnistía Internacional

Álvaro Pérez se desplazó el 12 de abril a Sicilia para hacerse cargo de uno de los 70 barcos que participaban en esta flotilla de apoyo a Gaza. El ejército de Israel ya practicó detenciones y causó daños en algunas embarcaciones a finales de abril por las que, el resto, se reagruparon y hace cinco o seis días salieron des Marmaris hacia el sur, dejando Chipre a un lado y buscando la costa norte de Egipto para acercarse a Gaza. Israel ya interceptó el lunes a mediodía a 32 barcos, por lo que este martes únicamente quedaban diez, que han sido abordados hoy. En uno de ellos iba al mando el joven alzireño, que vive a caballo entre Inglaterra y España. “Estaban a una distancia equivalente a la que separa Navarra de València, 240 millas naúticas, y cuando han interceptado al último barco estaban a más de 200 kilómetros, fuera por tanto de cualquier agua territorial. Ellos dicen que son territoriales, pero no lo son porque Gaza no es Israel”, inciden.

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El joven alzireño está vinculado a Amnistía Internacional y es activo colaborador de una ONG en Inglaterra que ofrece clases de apoyo a alumnos que no se las pueden permitir. La familia ha querido hacer pública esta situación “para que sea más difícil a los avasalladores seguir avasallando”.