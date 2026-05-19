La marea verde recorre Algemesí tras la polémica con el alcalde por la graduación “encubierta”

La Ribera vive hoy nuevas movilizaciones en defensa de la educación pública. El foco comarcal se ha centrado hoy en Algemesí, tras el episodio protagonizado por el alcalde, José Javier Sanchis, al “usurpar” la semana pasada el papel de los docentes, tal y como ellos denunciaron, y organizar una “graduación encubierta” para el alumnado de segundo de bachillerato exclusivamente de los dos institutos públicos del municipio.

Cabecera de la manifestación de Algemesí. / Levante-EMV

El ayuntamiento “esquirol”, como lo han designado los docentes participantes, ha sido el punto final de la manifestación celebrada este mediodía en Algemesí y que ha acogido a centenares de docentes y también a familias, representantes de AFA y algún que otro alumno. Entre los centros presentes estaban los dos institutos y los colegios públicos del municipio anfitrión, Algemesí, y también se han visto pancartas de centros educativos de Alzira, Carlet, l’Alcúdia y Benifaió, aunque la participación de los colegios e institutos de la comarca ha sido amplia.

La protesta ha partido del Parc Bernat Guinovart, que ha sido el punto de concentración, y ha transcurrido por la calle Sant Josep de Calassanç, la Plaça del Mercat, las calles Lepanto, Cervantes y València y ha desembocado en la Plaça Major, donde han formado un amplio círculo en el que han continuado coreando consignas. El final de la marcha ha sido festivo, con dinámicas de animación como la ola y juegos corporales.

Vista de la marcha a su paso por la Plaça del Mercat. / Levante-EMV

Las nuevas protestas a favor de la escuela pública se corresponden con un plan de acciones aprobado en la asamblea comarcal que se extenderá hasta el 22 de mayo. Para este martes, la estrategia se centra en actividades locales en diferentes municipios que incluyen también la pegada de carteles, concentraciones y marchas reivindicativas.

En la Ribera Alta, la marea verde se ha concentrado hoy en Algemesí. Además, el jueves se ha organizado una manifestación en Carlet a las 19 horas, programada a esa hora de la tarde para facilitar la asistencia de las familias, que comenzará en el Auditori, ubicado en la Plaça d’Espanya. La elección de este segundo municipio de la Ribera Alta responde también a los reproches expresados por docentes y familias sobre las “trabas e intimidación” recibidos desde el gobierno de Carlet durante los actos de protesta de la semana pasada, tal y como denunciaron desde la asamblea local.

Un momento de la manifestación comarcal en Algemesí. / Levante-EMV

Por otro lado, en la Ribera Baixa las actividades se concentran en Sueca, donde esta tarde a las 18 horas comenzará una marcha verde por la educación pública. El punto de reunión inicial será la zona peatonal frente al colegio CEIP Cervantes, en la Ronda d’Espanya, y desde allí los manifestantes pasarán por el instituto IES Joan Fuster, el centro de educación especial CEE Miquel Burguera y el colegio CEIP Carrasquer, para terminar reuniendo a los grupos de todos los centros en el palomar del Parque de la Estación.

Los colectivos de profesores de la Ribera hacen un llamamiento a toda la comunidad educativa para que se sume a las protestas y defienda una “educación pública, de calidad y en valenciano” para todos, como coreaban esta mañana en Algemesí. Estas movilizaciones coinciden con una jornada clave de negociaciones, ya que los representantes están reunidos con la Conselleria de Educación tras un intenso encuentro el lunes que duró más de diez horas y terminó a las dos de la madrugada sin lograr ningún acuerdo definitivo.

La Plaça Major ha acogido la concentración final de la manifestación. / Levante-EMV

Mañana, las AFA de los CEIP Sant Francesc de Borja de Llombai, Miguel de Cervantes de Catadau y Sant Jaume Apòstol de Alfarb y del IES Mestre Ramón Esteve de Catadau han convocado “una gran marcha para defender el futuro de nuestras escuelas e instituto”. “¡Somos comunidad y queremos hacernos escuchar!”, dicen las familias. El miércoles 20 de mayo a las 18:30 horas saldrá la marcha desde la Plaça Nova de Alfarb para “dar una vuelta por los centros educativos del Marquesat”. El recorrido finalizará en la Plaça de la Comunitat Valenciana de Llombai.

Las AFA animan a los vecinos a participar “con camiseta verde o chaleco para llenar las calles de color y reivindicación”. En el desfile participarán la Escola de Danses d’Alfarb, el grupo de ‘tabal i dolçaines’ Honorats, un grupo de batucada y “más músicos que están pendientes de confirmar y se sumarán en la fiesta”, anuncian.