La palista de Antella Bàrbara Pardo repite la medalla de plata en la Copa del Mundo disputada en Brandemburgo

Bárbara Pardo no se baja del podio en la velocidad mundial del piragüismo. La palista de Antella (junto con Lucía Val, Daniela García y Sara Ouzande) obtuvo la plata en K-4 500 en la Segunda Copa del Mundo, disputada en Brandemburgo (Alemania), y repitió la medalla de la Primera Copa del Mundo, disputada en Szeged (Hungría).

El barco español reafirmó su condición de referente en el K-500. En la eliminatoria se lo tomaron con más calma que en la anterior Copa del Mundo con una regata controlando para ser segundas (1 m 41 s 58 c), justo detrás de las alemanas (1:39:92). En la semifinal, en la que se clasificaban tres embarcaciones (de tres regatas) para la final, Pardo y sus compañeras ya se emplearon a fondo, con un paso por el 250 (con 48:34) en segunda posición, puesto que mantuvieron hasta la meta (1:37:71), a poco más de segundo y medio de las chinas (1:36:18).

La palista de Antella, en el centro de la imagen, con la medalla. / Levante-EMV

En la final, por los tiempos de las semifinales, las grandes favoritas era el barco chino, seguido por el alemán y el español. Y desde el arranque, las asiáticas se pusieron en cabeza, y pasaron el ecuador comandando (45:54), con Pardo y sus compañeras en segunda plaza (46:20), y las teutonas terceras (46:71). En la segunda parte de carrera se mantuvieron las posiciones y en meta se impusieron las chinas, con 1:32:77, seguido del barco español (1:33:95) y del alemán (1:34:81).

Al día siguiente, la palista de Antella, junto con Lucía Val, compitió en K-2 500, en cuya semifinal quedaron cuartas (1:47:05), a tan solo diez centésimas de entrar en la final A, pero se resarcieron ganando la final B, con 1:48:72.

Noticias relacionadas

La próxima competición para Bárbara Pardo y sus compañeras será el Campeonato de Europa de esprint, del 10 al 14 de junio, en Montemor (Portugal)