Tensa espera en Alzira ante la falta de noticias del joven detenido por Israel en un barco de la flotilla

Tensa espera. La familia del joven alzireño Álvaro Pérez Guardiola, detenido el martes en uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla interceptados por militares israelíes cuando se dirigían con ayuda humanitaria a Gaza, vive momentos de incertidumbre a la espera de noticias de su hijo. No han podido hablar con él tras su detención “ilegal” a última hora de la mañana del martes por los militares y la información que han recibido a través de los canales de la flotilla indica que los primeros activistas arrestados han empezado a desembarcar este mediodía en el puerto de Ashdod, donde les espera personal del consulado -en el grupo hay 44 españoles, tres de ellos valencianos- y también los abogados que a finales de abril asistieron a los activistas Thiago Ávila y a Saif Abu Keshek. La embajada sí ha confirmado que, una vez identificados, serán trasladados a la cárcel de Ktziot.

“Esta situación nos ha sobrepasado y estamos intentando protegernos anímicamente”, comentan los padres, que no saben si Álvaro viaja en ese primer barco o a qué hora llegará a puerto. “No podemos estar resentidos o enfadados con nuestro hijo, que esté allí no es para sentirnos avergonzados. Somos una familia de pacifistas que nos creemos que la sociedad civil puede cambiar las cosas y así hemos educado a nuestros hijos, en la empatía por los vulnerables y desfavorecidos (…) pero lamentamos la situación que, como padres, nos toca vivir porque la situación no es agradable”, comenta, mientras explican que si bien no es la situación que hubieran deseado, la respuesta de su hijo siempre es que “las madres de Gaza tampoco desean el bloqueo y el genocidio por parte de Israel”.

La preocupación aumenta si cabe por las informaciones sobre el uso de la violencia por parte de los israelíes. “No estamos hablando de gente normal, sino de gente que ha bombardeado durante dos años y medio a una población entera, que ha matado de forma indiscriminada, no son los estándares a los que estamos acostumbrados en Europa”, indicen.

“Esperamos que no sean tan bestias de tenerlos mucho tiempo en una prisión como delincuentes, que vaya rápido, porque sino la indignación irá creciendo y también la angustia”, comentan.

Álvaro Pérez, de 26 años, capitaneaba uno de los últimos barcos de la flotilla que fue interceptado por los militares el martes. La familia ha podido ver a través de las imágenes grabadas el momento de la detención y ya no ha vuelto a tener noticias de su paradero.