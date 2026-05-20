Alzira adjudica el control de ADN canino para combatir la presencia de excrementos en las calles

La decisión del Ayuntamiento de Alzira de implantar un control de ADN canino para combatir la presencia de excrementos en la vía pública, ya que el sistema permite identificar a los propietarios de los perros que no recogen las deposiciones y sancionarlos, era pública desde hace un año, aunque ahora está ya más cerca. La concejalía de Bienestar Animal ha adjudicado el contrato para el servicio de extracción, genotipado de ADN, análisis, registro y almacenamiento de muestras caninas en el municipio.

El primer paso para implantar este sistema de control será emplazar a los propietarios de mascotas a aportar las muestras genéticas para crear una base de datos de ADN que permita su posterior identificación. La concejal del área, Lara Ferrer, ha comentado que se abrirá un plazo de seis meses para que los propietarios cumplan con esta obligación plasmada en la última modificación de la ordenanza municipal y será a partir de ese momento, a finales de este año o principios de 2027, cuando el sistema entre plenamente en vigor. Ferrer ha anunciado que durante el verano se realizarán campañas de información y concienciación. Dejar en la vía pública las deposiciones representa una infracción leve de la ordenanza, que prevé sanciones de entre 100 y 150 euros.

Esta actuación permitirá disponer de un sistema avanzado de identificación genética de los perros, una herramienta que el ayuntamiento considera clave para mejorar la convivencia ciudadana, fomentar la responsabilidad de los propietarios y facilitar la identificación de animales en casos de abandono o incidencias en la vía pública.

Además, este sistema contribuirá de manera directa a reducir la presencia de excrementos caninos en la vía pública, puesto que permitirá identificar los propietarios de los animales en caso de incumplimiento de las obligaciones de limpieza. De este modo, se refuerza el carácter disuasivo de las sanciones y se promueve un comportamiento más responsable, mejorando la higiene urbana y la calidad de los espacios públicos, destacan desde el equipo de gobierno.

La concejal de Bienestar Animal, Lara Ferrer, ha destacado la importancia de este proyecto: “Con la implantación del genotipado de ADN canino damos un paso decisivo hacia una ciudad más cívica y respetuosa con los animales. Esta herramienta nos ayudará a combatir el abandono y a garantizar una mejor gestión de los espacios públicos”. Ferrer ha añadido que eel departamento de Bienestar Animal “continúa trabajando para impulsar políticas innovadoras que ponen en el centro tanto el bienestar de los animales como la convivencia entre la ciudadanía”.

El Ayuntamiento de Alzira expone que esta iniciativa refuerza su compromiso con el bienestar animal y la responsabilidad cívica, apostando por soluciones tecnológicas que permiten una mejor gestión municipal y una mayor calidad de vida para toda la ciudadanía.