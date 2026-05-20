Buscan a un menor con Síndrome de Asperger desaparecido en Beneixida
La familia le perdió la pista el martes por la tarde, aunque algunos vecinos llegaron a verlo hacia la medianoche
Los municipios del valle de Càrcer se han movilizado para buscar a Román, un menor de Beneixida con necesidades especiales (Síndrome de Asperger) que salió de casa hacia las 18 horas del martes para dar un paseo y no regresó. Desde ese momento la familia le ha perdido la pista aunque, según ha explicado su madre a Levante-EMV, un grupo de jóvenes ha comentado que le vieron sobre las 23,45 horas a escasos 200 metros del domicilio de su padre.
Román tiene 17 años mide 1,80 de estatura, es de complexión delgada y vestía camisa y pantalón largo en el momento en que desapareció.
Mercedes, su madre, ha comentado que es autónomo y acostumbraba a pasear por el pueblo. Tiene un gran sentido de la orientan.
Las fuerzas de seguridad se han desplegado para tratar de localizar el menor con el apoyo del helicóptero y drones, según explica la madre, al tiempo que comenta que se están organizado batidas con voluntarios. Esta tarde se ha convocado a los vecinos que puedan participar a las 17 horas en la plaza del Ayuntamiento.
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