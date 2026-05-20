Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaPropuesta Educación huelga profesoresHuelga profesores La RevueltaUltimátum sindicato profesoresValencia Basket horarioMotorista fallecidoConcierto Estopa Valencia
instagramlinkedin

Buscan a un menor con Síndrome de Asperger desaparecido en Beneixida

La familia le perdió la pista el martes por la tarde, aunque algunos vecinos llegaron a verlo hacia la medianoche

Cartel distribuido para alertar de la desaparición del menor de Beneixida.

Cartel distribuido para alertar de la desaparición del menor de Beneixida. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

Los municipios del valle de Càrcer se han movilizado para buscar a Román, un menor de Beneixida con necesidades especiales (Síndrome de Asperger) que salió de casa hacia las 18 horas del martes para dar un paseo y no regresó. Desde ese momento la familia le ha perdido la pista aunque, según ha explicado su madre a Levante-EMV, un grupo de jóvenes ha comentado que le vieron sobre las 23,45 horas a escasos 200 metros del domicilio de su padre.

Román tiene 17 años mide 1,80 de estatura, es de complexión delgada y vestía camisa y pantalón largo en el momento en que desapareció.

Mercedes, su madre, ha comentado que es autónomo y acostumbraba a pasear por el pueblo. Tiene un gran sentido de la orientan.

Noticias relacionadas

Las fuerzas de seguridad se han desplegado para tratar de localizar el menor con el apoyo del helicóptero y drones, según explica la madre, al tiempo que comenta que se están organizado batidas con voluntarios. Esta tarde se ha convocado a los vecinos que puedan participar a las 17 horas en la plaza del Ayuntamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cullera impulsa una renovación integral del Pont de la Bega que reparará daños y eliminará dos de los seis carriles
  2. Así era Alzira en la época medieval
  3. Un incendio calcina el garaje de buggies del club de golf La Galiana de Carcaixent
  4. Las obras de regeneración ya dibujan el perfil histórico de las playas del litoral del sur de Cullera
  5. Una fuga de agua 'muy grave' en Alzira provocará esta tarde que se reduzca la presión en toda la red
  6. Las familias se rebelan contra la expulsión de cuatro músicos menores de la banda de Alginet 'por desobediencia
  7. La promotora inicia las obras de las 123 VPP que provocaron colas de Alzira y logra también licencia para 450 plazas de garaje
  8. Los huelguistas de segundo de bachillerato del instituto de l’Alcúdia protestan ante la obligación de evaluar

Buscan a un menor con Síndrome de Asperger desaparecido en Beneixida

El paseo marítimo de Cullera se convierte en un museo al aire libre con siete esculturas monumentales de Juan Méjica

Tensa espera en Alzira ante la falta de noticias del joven detenido por Israel en un barco de la flotilla

Tensa espera en Alzira ante la falta de noticias del joven detenido por Israel en un barco de la flotilla

Compromís condena la detención del activista de Alzira en la flotilla y reclama al Gobierno y la UE firmeza para su liberación

Compromís condena la detención del activista de Alzira en la flotilla y reclama al Gobierno y la UE firmeza para su liberación

Los pueblos de la Ribera Baixa plantan cara a Educación: "Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden"

Los pueblos de la Ribera Baixa plantan cara a Educación: "Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden"

El control de ADN canino para combatir los excrementos en las calles de Alzira empezará a aplicarse en seis meses

El control de ADN canino para combatir los excrementos en las calles de Alzira empezará a aplicarse en seis meses

Sueca exige a Educación la climatización urgente para evitar las altas temperaturas en los colegios Carrasquer y Cervantes

Sueca exige a Educación la climatización urgente para evitar las altas temperaturas en los colegios Carrasquer y Cervantes

Un altre robatori de cable de coure entre Alzira i la Pobla provoca retards en els trens de la línia C-2

Tracking Pixel Contents