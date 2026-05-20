Compromís condena la detención del activista de Alzira en la flotilla y reclama al Gobierno y la UE firmeza para su liberación

El colectivo local de Compromís ha manifestado su rechazo más contundente ante la detención del joven alzireño Álvaro Pérez Guardiola por parte del ejército de Israel, después de que los militares interceptaran el martes en aguas internacionales las últimas embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que llevaban ayuda humanitaria para la población palestina en Gaza. Compromís señala que el joven alzireño, que capitaneaba uno de los barcos, se encuentra ahora mismo detenido “por un estado genocida que actúa con total impunidad ante la comunidad internacional, vulnerando el derecho marítimo y los derechos humanos más básicos”.

La formación valencianista ha querido mostrar su apoyo y solidaridad a la familia y amigos de Álvaro, así como al resto de tripulantes detenidos. “Su único crimen ha ido responder con valentía y compromiso a un genocidio que se alarga ya durante demasiado tiempo ante la mirada cómplice de las grandes potencias mundiales. Llevar alimentos, medicinas y ayuda humanitaria a un pueblo que sufre hambre y bombardeos diarios no es ningún delito, es un acto de humanidad que merece un reconocimiento”.

Compromís reclama al Gobierno de España y a la Unión Europea que actúen con firmeza y urgencia para garantizar que, de forma inmediata, se libere a Álvaro Pérez y al resto de tripulantes y que se tomen medidas diplomáticas contra Israel “por sus reiterados actos de agresión en aguas intencionales”.

Asimismo, realiza un llamamiento a la ciudadanía de Alzira a sumarse a la movilización convocada esta tarde en València en apoyo de Pérez Guardiola y del pueblo palestino.