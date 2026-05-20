Compromís condena la detención del activista de Alzira en la flotilla y reclama al Gobierno y la UE firmeza para su liberación
"Llevar alimentos, medicinas y ayuda humanitaria a un pueblo que sufre hambre y bombardeos diarios no es ningún delito"
El colectivo local de Compromís ha manifestado su rechazo más contundente ante la detención del joven alzireño Álvaro Pérez Guardiola por parte del ejército de Israel, después de que los militares interceptaran el martes en aguas internacionales las últimas embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que llevaban ayuda humanitaria para la población palestina en Gaza. Compromís señala que el joven alzireño, que capitaneaba uno de los barcos, se encuentra ahora mismo detenido “por un estado genocida que actúa con total impunidad ante la comunidad internacional, vulnerando el derecho marítimo y los derechos humanos más básicos”.
La formación valencianista ha querido mostrar su apoyo y solidaridad a la familia y amigos de Álvaro, así como al resto de tripulantes detenidos. “Su único crimen ha ido responder con valentía y compromiso a un genocidio que se alarga ya durante demasiado tiempo ante la mirada cómplice de las grandes potencias mundiales. Llevar alimentos, medicinas y ayuda humanitaria a un pueblo que sufre hambre y bombardeos diarios no es ningún delito, es un acto de humanidad que merece un reconocimiento”.
Compromís reclama al Gobierno de España y a la Unión Europea que actúen con firmeza y urgencia para garantizar que, de forma inmediata, se libere a Álvaro Pérez y al resto de tripulantes y que se tomen medidas diplomáticas contra Israel “por sus reiterados actos de agresión en aguas intencionales”.
Asimismo, realiza un llamamiento a la ciudadanía de Alzira a sumarse a la movilización convocada esta tarde en València en apoyo de Pérez Guardiola y del pueblo palestino.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cullera impulsa una renovación integral del Pont de la Bega que reparará daños y eliminará dos de los seis carriles
- Así era Alzira en la época medieval
- Un incendio calcina el garaje de buggies del club de golf La Galiana de Carcaixent
- Las obras de regeneración ya dibujan el perfil histórico de las playas del litoral del sur de Cullera
- Una fuga de agua 'muy grave' en Alzira provocará esta tarde que se reduzca la presión en toda la red
- Las familias se rebelan contra la expulsión de cuatro músicos menores de la banda de Alginet 'por desobediencia
- La promotora inicia las obras de las 123 VPP que provocaron colas de Alzira y logra también licencia para 450 plazas de garaje
- Los huelguistas de segundo de bachillerato del instituto de l’Alcúdia protestan ante la obligación de evaluar