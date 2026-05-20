Directores de Algemesí y Albalat anuncian su dimisión: “Educación nos ha abandonado”

“Estamos totalmente abandonados”, declara Christian Lausuch, director del IES Sucro de Albalat de la Ribera. El centro, que acoge a unos seiscientos alumnos de Albalat, Llaurí, Corbera, Polinyà del Xúquer y Benicull, lamenta que la falta de respuesta de la Conselleria de Educación a las peticiones de los docentes y de la comunidad educativa haya desencadenado una situación de caos: “No podemos tener a quinientos adolescentes bambando por ahí”, dice. “Unos cuantos vienen al centro, algunos cuando ven que no hay clase llaman a sus familias y vienen a recogerlos. Es un auténtico caos”. “Deberíamos estar acabando el curso y preparando el que viene, pero está todo por hacer. Me recuerda a la época del Covid, que acabó el curso antes de tiempo”, explica.

El IES Sucro presenta carencias denunciadas por el equipo directivo. El aumento de estudiantes ha agravado la falta de profesorado especializado para atender las necesidades especiales y de salud mental del alumnado. A esto se suma el retraso en la implantación de recursos tecnológicos y otras deficiencias administrativas y de servicios en el centro. Todo se ve aumentado durante la huelga: “Los equipos directivos tenemos una sobrecarga importante”, asegura Lausuch. Ante esta situación, el director ha anunciado su dimisión, que esta tarde presentará ante el claustro y el consejo escolar del centro y que se materializará mañana, “si no hay acuerdo en las negociaciones”.

Los directores de los centros educativos de Albalat, a la izquierda Christian Lausuch. / Levante-EMV

"Pérdida de la continuidad del trabajo realizado"

La salida del director provocará el cese de todo el equipo directivo (secretaría, vicedirección y jefatura de estudios), así como de todas las jefaturas de departamento. “Es una situación caótica y una pérdida de la continuidad del trabajo realizado”, valora Juanfran del Amor, director del IES Bernat Guinovart, de Algemesí, que ya ha presentado la dimisión a su claustro y esta tarde la expondrá ante el consejo escolar. “Estamos de huelga, nos estamos esforzando ante las familias y el alumnado y la respuesta de la conselleria no está siendo la adecuada”, dice. Reconoce que con los servicios mínimos la atención se ve reducida: “Están en el patio, con el profesorado que tenemos no se puede hacer otra cosa. Algunos días hemos llegado al 90 % de apoyo a la huelga. Esta semana ha empezado la huelga de estudiantes y sólo viene el 50 % de los estudiantes de primero y segundo de ESO, y los de segundo de bachillerato”, comenta.

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Incerteza ante el futuro

La presentación de la dimisión abre un futuro incierto: "Puede que la acepten y nombren a un director accidental; o puede que no la acepten y nos obliguen a seguir hasta que acabe el curso", explican. Lo que también se traduce en una situación "complicada" y que se traducirá en una mayor responsabilidad: "Están quemando mucho a las directivas y eso dificultará que en el futuro se puedan constituir equipos que quieran hacerse cargo de esta responsabilidad en los centros", concluye el director del IES Sucro.