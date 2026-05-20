Localizado en buen estado en Picassent el menor desaparecido en Beneixida

Las batidas de voluntarios y el despliegue de efectivos de las fuerzas de seguridad, con apoyo de medios aéreos y uso de drones, han permitido localizar esta tarde al joven desaparecido ayer sobre las 18 horas en Beneixida, según han confirmado fuentes del ayuntamiento.

Los municipios del valle de Càrcer se han movilizado para buscar a Román, un joven de 17 años de Beneixida con necesidades especiales (Síndrome de Asperger) que salió de casa hacia las 18 horas del martes para dar un paseo y no regresó. Desde ese momento, la familia le perdió la pista aunque, según ha explicado su madre a Levante-EMV, un grupo de jóvenes ha comentado que le vieron sobre las 23,45 horas a escasos 200 metros del domicilio de su padre.

Mercedes, su madre, ha comentado que Román es autónomo y acostumbraba a pasear por el pueblo. Asimismo, destaca que tiene un gran sentido de la orientación.

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Esta misma tarde se había convocado a los vecinos que pudieran participar a las 17 horas en la plaza del Ayuntamiento.