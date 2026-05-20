Un nuevo robo de cable de cobre entre Alzira y la Pobla provoca retrasos en los trenes de la línea C-2

Un nuevo robo de cable de cobre vuelve a provocar retrasos en los trenes en la línea C-2 de Cercanías, que comunica València y Xàtiva a través de la comarca de la Ribera, según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que sitúa la sustracción del cableado entre las estaciones de Alzira y la Pobla Llarga.

A las 05:00 horas Cercanías Valencia ha informado de que se había producido un robo de cable y se podían producir retrasos en ambos sentidos de la C2, mientras los técnicos trabajan para solucionar la incidencia.

Desde el inicio de la circulación se han registrado retrasos desde la estación de l'Alcúdia y la de València Nord, y los retrasos medios alcanzan los 25 minutos, informa Efe.

Se trata al menos del octavo robo de estas características desde que comenzó el año.

Noticias relacionadas

Adif informa que se traba para solucionar esta nueva incidencia con la mayor brevedad posible.