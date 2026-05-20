Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaPropuesta Educación huelga profesoresHuelga profesores La RevueltaUltimátum sindicato profesoresValencia Basket horarioMotorista fallecidoConcierto Estopa Valencia
instagramlinkedin

El paseo marítimo de Cullera se convierte en un museo al aire libre con siete esculturas monumentales de Juan Méjica

El ayuntamiento impulsa una muestra de gran formato que ya ha recorrido 63 ciudades y ha sido contemplada por diez millones de personas

Las piezas permanecerán expuestas hasta mediados de septiembre

Las autoridades y el escultor, ante una de las obras que ya se pueden contemplar en el paseo marítimo.

Las autoridades y el escultor, ante una de las obras que ya se pueden contemplar en el paseo marítimo. / Levante-EMV

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

El paseo marítimo de Cullera estrena desde este miércoles un nuevo atractivo cultural que promete convertirse en uno de los reclamos del verano. Siete esculturas monumentales del escultor asturiano Juan Méjica han tomado el litoral de la ciudad en una exposición al aire libre que podrá visitarse gratuitamente hasta mediados de septiembre.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, acompañado por varios concejales del consistorio, ha presidido esta mañana el acto de inauguración junto al propio artista, en una apuesta del ayuntamiento por acercar el arte contemporáneo de primer nivel a los vecinos y visitantes sin necesidad de cruzar la puerta de un museo. «El paseo marítimo es de todos, y este verano también será un espacio de cultura», resumía el espíritu de una iniciativa que nace de la colaboración entre la Fundación Méjica y el consistorio cullerense.

Las piezas que conforman la muestra alcanzan casi cuatro metros de altura y llegan a pesar cinco toneladas. Fundidas en una aleación de acero y cobre, recorren algunos de los motivos más reconocibles de la llamada «Galaxia Méjica»: el toro, el asturcón, el tejo y las figuras antropomorfas. Entre las obras destacan Asturcón —homenaje al caballo con el que los astures plantaron cara a las legiones romanas—, Gran Toro de España, Mujer Solar y Tejo, árbol totémico de los pueblos celtas. Completan la muestra Cabeza-Tótem, Caballo Ibérico y Barco Arenisco, esta última inspirada en la estancia del poeta Rubén Darío en la localidad asturiana de San Juan de la Arena.

Una de las señas de identidad de la exposición es su vocación de romper la distancia entre la obra y el espectador: las esculturas pueden tocarse, lo que convierte el recorrido en una experiencia tan sensorial como visual, especialmente pensada para el público familiar.

No es la primera vez que estas piezas generan expectación. Desde que iniciaron su itinerancia en Oviedo en 2010, han pasado por 63 ciudades españolas —entre ellas València, Sevilla, Málaga, Murcia o Granada— y han sido contempladas por cerca de diez millones de personas.

Noticias relacionadas

La trayectoria de Juan Méjica avala la relevancia de la propuesta. Su obra figura en más de una docena de monografías y ha sido expuesta en países como Francia, Alemania, Noruega o Estados Unidos, además de en museos y galerías de toda España y Sudamérica. Pintor, ceramista, grabador, diseñador e ilustrador, Méjica representa una de las voces más completas y reconocibles de la escultura española contemporánea.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cullera impulsa una renovación integral del Pont de la Bega que reparará daños y eliminará dos de los seis carriles
  2. Así era Alzira en la época medieval
  3. Un incendio calcina el garaje de buggies del club de golf La Galiana de Carcaixent
  4. Las obras de regeneración ya dibujan el perfil histórico de las playas del litoral del sur de Cullera
  5. Una fuga de agua 'muy grave' en Alzira provocará esta tarde que se reduzca la presión en toda la red
  6. Las familias se rebelan contra la expulsión de cuatro músicos menores de la banda de Alginet 'por desobediencia
  7. La promotora inicia las obras de las 123 VPP que provocaron colas de Alzira y logra también licencia para 450 plazas de garaje
  8. Los huelguistas de segundo de bachillerato del instituto de l’Alcúdia protestan ante la obligación de evaluar

El paseo marítimo de Cullera se convierte en un museo al aire libre con siete esculturas monumentales de Juan Méjica

Tensa espera en Alzira ante la falta de noticias del joven detenido por Israel en un barco de la flotilla

Tensa espera en Alzira ante la falta de noticias del joven detenido por Israel en un barco de la flotilla

Compromís condena la detención del activista de Alzira en la flotilla y reclama al Gobierno y la UE firmeza para su liberación

Compromís condena la detención del activista de Alzira en la flotilla y reclama al Gobierno y la UE firmeza para su liberación

Los pueblos de la Ribera Baixa plantan cara a Educación: "Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden"

Los pueblos de la Ribera Baixa plantan cara a Educación: "Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden"

El control de ADN canino para combatir los excrementos en las calles de Alzira empezará a aplicarse en seis meses

El control de ADN canino para combatir los excrementos en las calles de Alzira empezará a aplicarse en seis meses

Sueca exige a Educación la climatización urgente para evitar las altas temperaturas en los colegios Carrasquer y Cervantes

Sueca exige a Educación la climatización urgente para evitar las altas temperaturas en los colegios Carrasquer y Cervantes

Un altre robatori de cable de coure entre Alzira i la Pobla provoca retards en els trens de la línia C-2

Un nuevo robo de cable de cobre entre Alzira y la Pobla provoca retrasos en los trenes de la línea C-2

Un nuevo robo de cable de cobre entre Alzira y la Pobla provoca retrasos en los trenes de la línea C-2
Tracking Pixel Contents