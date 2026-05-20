Los pueblos de la Ribera Baixa plantan cara a Educación: "Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden"

La marea educativa que desde hace más de una semana recorre la Comunitat Valenciana ha encontrado un nuevo impulso en la Ribera Baixa. Tras las movilizaciones celebradas en los últimos días en Cullera y Sueca, los municipios de Corbera, Llaurí y Favara han salido también a la calle para defender la escuela pública y exigir a la Conselleria de Educación respuestas ante lo que consideran un progresivo deterioro del sistema educativo público.

Con manifestaciones celebradas entre el pasado viernes en Llaurí, el lunes en Corbera y este martes en Favara, la comarca ha escenificado una respuesta coordinada que evidencia que el conflicto educativo valenciano ha dejado de ser una cuestión exclusivamente sindical para convertirse en una movilización social que implica a familias, alumnado, docentes, ayuntamientos y colectivos vecinales.

Participante en la marcha de Llaurí, con las camisetas rojas. / Joan Gimeno

Déficit de 10.000 euros en el comedor en Llaurí

En Llaurí, decenas de vecinos se concentraron vestidos de rojo, color que la comunidad educativa local ha adoptado como símbolo de resistencia y pertenencia. La protesta reunió a familias del CEIP Sant Blai y de la Escola Infantil Municipal Cavall Bernat, que quisieron poner cifras concretas al malestar: un déficit superior a 10.000 euros en el comedor escolar, una orientadora con apenas 16 horas semanales para atender a todo el alumnado, especialistas a media jornada y una plantilla marcada por la itinerancia, con un tercio del profesorado compartiendo horario entre varios centros.

A ello sumaron la denuncia por la falta de inversiones estructurales. Reclaman desde hace años mejoras como zonas de sombra, renovación eléctrica, ventilación en las aulas o nuevos aseos en Infantil, actuaciones que, según denuncian, ha terminado asumiendo el propio ayuntamiento ante la ausencia de respuesta autonómica. “Nos están obligando a sostener con recursos municipales lo que debería garantizar la Generalitat”, resumieron durante una concentración que convirtió el pequeño municipio en uno de los símbolos de la protesta educativa comarcal.

Manifestación desarrollada en Corbera. / Joan Gimeno

Corbera apoya la huelga

El Ayuntamiento de Corbera informó sobre la concentración en defensa de la educación pública celebrada este lunes en la plaza Mayor. El acto, que reunió a vecinos vestidos de verde y con libros, se organizó de forma consensuada entre la AFA del CEIP El Castell, el equipo docente y el consistorio, tras una semana de huelga en el sector educativo valenciano. Durante la lectura del manifiesto, Anna Palomares, portavoz de la AFA, expresó su “apoyo firme a la huelga educativa iniciada el 11 de mayo” en defensa de una escuela “pública, inclusiva, de calidad y en valenciano”. Recordó las movilizaciones históricas del municipio contra los recortes, afirmando que los derechos “se defienden cada día”. Por parte del profesorado, el director del colegio, Leo Cañamares, advirtió que ningún sistema garantiza la calidad bajo “la presión constante de los recortes, la precarización, la falta de recursos y la desprotección institucional”. Por ello, reivindicó una inclusión real y condiciones laborales dignas para el personal.

En representación del ayuntamiento, el regidor Víctor Pastor reconoció la legitimidad de las protestas y señaló que la escuela pública es “un pilar fundamental de la democracia”. Sostuvo que, “gobierne quién gobierne, los derechos básicos deben ser protegidos". Finalmente, la alcaldesa Mentxu Balaguer agradeció la asistencia y animó al vecindario a formar una figura humana de un lápiz alzando sus libros. También participaron representantes de la comunidad educativa de Riola.

Familias y docentes de los centros educativos de Favara han participado en la marcha. / Joan Gimeno

Protagonismo de la lucha del colectivo 0-3 en Favara

Este martes, Favara ha recogido el testigo con un pasacalle convocado por la plataforma local en defensa de la educación, bajo las banderas de la Marea Groga y la Marea Verda. La marcha ha partido desde el CEIP Félix Olmos hasta la plaza del Ayuntamiento con un lema que condensó el espíritu de la jornada: “Favara educa, Favara lluita”. La movilización ha querido visibilizar, además, una reivindicación paralela que gana fuerza en toda la Comunitat: la del primer ciclo de Educación Infantil. Las trabajadoras de las escuelas de 0 a 3 años denuncian que esta etapa sigue siendo “la gran invisibilizada” del sistema, pese a ser clave en el desarrollo educativo y emocional de los menores.

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En ese sentido, tanto Favara como Llaurí han querido vincular sus protestas locales a un conflicto más amplio: la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública no universitaria, iniciada el pasado 11 de mayo, y las movilizaciones del sector de escuelas infantiles, que reclaman mejores ratios, mayor reconocimiento profesional y financiación suficiente. La Ribera Baixa se ha convertido así en uno de los focos más activos de la protesta educativa valenciana. A las concentraciones ya desarrolladas en Cullera y Sueca se suman ahora las de Llaurí y Favara, configurando un mapa de movilización que atraviesa toda la comarca y que lanza un mensaje nítido a la administración autonómica: el malestar ha llegado también a los municipios pequeños. “Defender la escuela pública no es una cuestión de ciudad o de pueblo; es una cuestión de futuro”, resumía este martes una de las pancartas en Favara. Una idea que parece haber prendido con fuerza en la Ribera Baixa, donde la comunidad educativa ha decidido que su voz ya no va a quedarse dentro de las aulas.