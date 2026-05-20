Solucionada la incidencia en la línea de Cercanías tras el octavo robo de cobre del año entre Alzira y Pobla Llarga

Un nuevo robo --el octavo de este año-- de cable de cobre en la infraestructura ferroviaria entre los términos municipales de Alzira y la Pobla Llarga ha provocado retrasos de 20 minutos en la Línea C2 de cercanías, que une Xàtiva con València a través de la Ribera Alta, según informan fuentes de Renfe y Adif. Sobre las 16 horas de este miércoles la incidencia ha sido solucionada, por lo que los trenes recuperan progresivamente sus frecuencias de paso habituales. La cantidad de cable sustraído alcanza los 200 metros.

Según el administrador ferroviario, desde la 01.50 horas de este miércoles se detectó una ocupación de circuitos de vía y señales apagadas entre Alzira y Pobla Llarga por las dos vías y los técnicos han confirmado que era consecuencia de un robo de cable.

Adif ha explicado que se mantiene la circulación con autorización de rebase de señales, un sistema alternativo que es tan seguro como el automático, pero más lento, por lo que se están produciendo retrasos en la circulación, informa Europa Press.

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Según Renfe, las limitaciones de velocidad a consecuencia de la incidencia entre las dos estaciones ha producido retrasos medios de 20 minutos en la Línea C2 que une Valencia con Xàtiva y Moixent.