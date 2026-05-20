Sueca exige a Educación la climatización urgente para evitar las altas temperaturas en los colegios Carrasquer y Cervantes

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha revelado que dirigió un escrito el pasado 30 de abril a la Dirección Territorial de Educación, Cultura, Universidades para solicitar, de manera urgente, la instalación de climatización en los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Carrasquer y Cervantes, al ser la Conselleria de Educación el organismo a quien corresponde la competencia en materia de dotación y mejora de las instalaciones de los centros educativos públicos.

“La falta de una climatización adecuada en las instalaciones de los dos colegios incide de manera negativa en el desarrollo normal de la actividad educativa y en las condiciones de bienestar del alumnado y del personal de los centros”, señala el alcalde en el escrito. Además, remarca que, tanto desde la dirección del centro Carrasquer, en este caso, como por parte de los padres y madres del alumnado, han sido diversas las gestiones que se han realizado para encontrar una solución a esta problemática, sin que hasta el momento se haya adoptado ninguna medida efectiva.

El ayuntamiento reclama “la actuación urgente por parte de la conselleria, como administración competente para llevar a cabo este tipo de inversión porque, de acuerdo con la normativa vigente en materia educativa, tiene que asegurar la dotación suficiente y adecuada de infraestructuras educativas en nuestra Comunitat incluyendo, a tal efecto, tanto la construcción como la equipación de los centros”, señala el alcalde.

Así mismo, Sáez ha mostrado la “plena disposición” del equipo de gobierno a colaborar en las labores de coordinación o cualquier otra medida que facilite una actuación rápida y eficaz por parte de la conselleria: “Esperamos una rápida respuesta por parte de esta administración autonómica en aras de garantizar el derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad, seguridad y calidad”.

Se amplían las obras al CEIP Cervantes

En cuanto al CEIP Cervantes, el centro se encuentra actualmente sin actividad lectiva y con obras de reforma a causa de las consecuencias sufridas después del episodio de fuertes lluvias del 29 de septiembre de 2025. Las filtraciones y desprendimientos en el falso techo que provocaron que el alcalde decretara a principio del curso el cierre del colegio para garantizar la seguridad de alumnado, profesorado y personas trabajadoras, y la consiguiente declaración del régimen excepcional de emergencia, obligaron a la reubicación de las aulas en dependencias municipales con las dificultades organizativas y educativas que esta situación comporta.

Después de una primera valoración de los daños, estimados en 429.000 euros, y una comprobación más exhaustiva en las semanas posteriores conforme avanzaban los trabajos, los técnicos determinaron la necesidad “de una intervención mucho más compleja de refuerzo y rehabilitación para devolver a la edificación las mismas condiciones de estabilidad, seguridad y estanqueidad”. Esta ampliación de las obras, “necesarias y urgentes”, tal como recoge el informe, ha supuesto un incremento en el presupuesto inicial hasta llegar a 1.202.000 euros, y un retraso en la finalización de los trabajos estimada para el 31 de agosto de 2026.

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Esta ampliación en los plazos de ejecución de las obras, ha señalado el alcalde, “implicará una necesaria y minuciosa coordinación de los trabajos entre la conselleria y el ayuntamiento a fin de que las instalaciones estén preparadas para acoger el inicio del curso escolar”.