Agrupaciones de Ciudad Real, Cuenca y Gran Canaria competirán en el certamen de bandas de música de cine de Cullera

Cullera volverá a convertirse este verano en capital de la música de cine con la celebración del XVI Certamen Nacional de Bandas de Música de Cine ‘Memorial Rafael Talens Pelló’, una cita ya consolidada en el calendario cultural valenciano que reunirá el próximo 1 de agosto a tres destacadas formaciones procedentes de distintos puntos del país.

Las bandas seleccionadas para competir en esta decimosexta edición serán el Patronato Escuela Banda Juvenil de Música de Firgas, llegado desde Gran Canaria; la Asociación Banda de Música de Alcázar de San Juan, de Ciudad Real; y la Asociación Musical San Clemente de la Mancha, procedente de Cuenca.

El certamen, que se celebrará en horario nocturno en los Jardines del Mercado, volverá a apostar por una fórmula que ha convertido esta propuesta en un referente singular: la unión entre dos lenguajes universales, la música y el cine. Un maridaje artístico que este año llevará al escenario algunas de las partituras más reconocibles de la gran pantalla.

Las formaciones participantes interpretarán bandas sonoras de títulos emblemáticos como Indiana Jones, Star Wars, Batman y Jesus Christ Superstar, un repertorio pensado para atraer tanto a los aficionados a la música de banda como al público general, que encuentra en este certamen una experiencia cultural accesible y emocional.

Desde su creación, el "Memorial Rafael Talens Pelló" ha logrado posicionarse como uno de los pocos certámenes especializados en música cinematográfica del panorama nacional, reforzando además la histórica vinculación de Cullera con el movimiento bandístico valenciano, una de sus principales señas de identidad cultural.

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Como colofón a la velada, fuera de concurso, actuará la Banda Juvenil de la Sociedad Ateneo Musical de Cullera, encargada de cerrar una noche que volverá a reunir tradición musical, talento joven y pasión por el séptimo arte.