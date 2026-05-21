Alejandro Grau apuesta por dar un nuevo impulso deportivo al Club Náutico de Cullera tras su reelección como presidente

El Club Náutico de Club Náutico de Cullera inicia una nueva etapa con la reelección de Alejandro Grau como presidente, una continuidad que busca consolidar el crecimiento del club y reforzar su papel como referente del deporte náutico en la Comunitat Valenciana.

Grau afronta este nuevo mandato con el objetivo de “volver a situar al club cullerense en lo más alto de la vela valenciana”, una meta que pasa por impulsar tanto la actividad deportiva como la social de una entidad histórica vinculada al mar y a la tradición náutica de Cullera.

La nueva junta directiva que acompañará al presidente en esta etapa queda integrada por Juan Pérez, que asumirá las funciones de vicepresidente y comodoro; Antonio Cuixeres, como tesorero; Nacho Quinto, secretario y delegado de Pesca; Marcos Grau, delegado de Vela; y Andreu Piqueras, al frente del área de Eventos y Actos.

Desde el club destacan que esta renovación combina experiencia, compromiso y una clara apuesta por fortalecer áreas clave como la vela, la pesca deportiva y la organización de actividades que continúen acercando la entidad a la sociedad cullerense.

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La reelección de Alejandro Grau supone, además, un respaldo a la gestión desarrollada en los últimos años y abre una nueva etapa marcada por la ilusión, la estabilidad institucional y la ambición de seguir creciendo en un enclave privilegiado del litoral mediterráneo.