El Alzira confía a Javi Pons el nuevo proyecto con el reto del ascenso
El técnico de Manises, perfecto conocedor de la categoría, será también el encargado de confeccionar la plantilla
La UD Alzira ya tiene su piedra angular alrededor de la cual girará su proyecto para la temporada 2026-27. El entrenador del primer equipo será Javi Pons, un experto técnico de 48 años, con más de veinte de experiencia y con cinco títulos de Regional Preferente en su historial. El técnico de Manises será “el encargado de elaborar la plantilla. Queríamos una persona de experiencia y conocedora de la categoría que no tiene otro objetivo que el ascenso a Tercera RFEF”, explicó el presidente de la UD Alzira, Juan Antonio Sanjuán.
Pons ya fue el entrenador con el que la UD Alginet fue campeona de Preferente por segunda vez consecutiva en la 2013-14. Dos años después reeditó el título en la UE Tavernes. En la 2018-19 fue subcampeón de liga con la UD Castellonense y dos años después volvió a campeonar con el super proyecto del Rayo Llíria, donde tuvo a sus órdenes a un jugador del Alzira de esta temporada, Sento.
En 2022 llegó a Utiel donde ha permanecido cuatro años en los que fue campeón de Preferente el primero y ascendió y los dos siguientes se clasificó para el play-off de ascenso a Segunda RFEF. Esta campaña, pese a la espiral descendente que ha tenido en la segunda vuelta, la directiva rojinegra confió en él hasta el final.
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