AVA prueba en su finca experimental de Polinyà mallas antipolinización para combatir la ‘pinyolà’ en los cítricos

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha iniciado esta campaña en la finca experimental de Sinyent, en el término municipal de Polinyà de Xúquer, un ensayo pionero para evaluar la eficacia de las mallas antipolinización como solución frente a la ‘pinyolà’, uno de los problemas que más preocupa al sector citrícola valenciano por el impacto económico que provoca la aparición de semillas en variedades comercializadas sin ellas.

El estudio se centra en parcelas de variedades especialmente sensibles al semillado, como Nadorcott, Leanri y Orri, donde se han instalado mallas de tramado especial diseñadas para impedir el acceso de las abejas a las flores y evitar así la polinización cruzada, principal causa de este fenómeno. El proyecto se desarrolla en colaboración con Servicios Agrícolas Meliá, firma castellonense especializada en soluciones técnicas para el campo.

Una de las novedades del ensayo reside en el sistema de instalación. Además de la colocación manual, destinada a parcelas de difícil acceso, AVA-ASAJA está probando un método mecanizado mediante un apero específico que permite extender y retirar la malla directamente sobre el árbol. El objetivo es reducir costes laborales, uno de los principales condicionantes para que esta tecnología pueda extenderse entre los productores.

Según la organización agraria, el diseño del mallado permite bloquear la entrada de los insectos polinizadores sin impedir la aplicación de tratamientos fitosanitarios, ya que los productos pueden alcanzar la copa del árbol sin dificultad.

“La lucha contra la ‘pinyolà’ no puede recaer exclusivamente sobre los agricultores” Cristóbal Aguado — Presidente de AVA.-ASAJA

La problemática de la ‘pinyolà’ lleva más de tres décadas afectando a parte de la citricultura valenciana. La presencia de semillas en frutos que el mercado demanda sin ellas reduce su valor comercial y, en consecuencia, la rentabilidad de muchas explotaciones. Ante esta situación, AVA-ASAJA lleva años reclamando a la Generalitat Valenciana medidas específicas para limitar la polinización cruzada, entre ellas líneas de ayudas para financiar sistemas de protección como estas mallas.

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El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha destacado que el sector “necesita soluciones eficaces y económicamente viables para afrontar un problema histórico que afecta directamente a la rentabilidad de muchas explotaciones citrícolas”. Además, han insistido en que “la lucha contra la ‘pinyolà’ no puede recaer exclusivamente sobre los agricultores”, por lo que reclama apoyo institucional para facilitar la implantación de estas herramientas en las variedades más vulnerables.