La celebración del Orgullo en Alzira se prolongará cinco días y tendrá carácter comarcal

El Ayuntamiento de Alzira y la asociación Gailes han presentado este jueves la programación del “Orgull de la Ribera 2026”, que este año se amplía a cinco días de actividades, del 3 al 7 de junio, y que se proyecta como una celebración de carácter comarcal. El acto de presentación ha contado con la participación del alcalde de Alzira, Alfons Domínguez; la concejal de Servicios Sociales, Igualdad, Políticas Inclusivas y Vivienda, Amèlia Blanquer; y el presidente de Gailes, Bernat Iborra. La programación es fruto del trabajo transversal de varias concejalías municipales -Servicios Sociales e igualdad, Fiestas, Juventud, Educación, Cultura y Turismo- de la mano del tejido asociativo de la ciudad.

Alfons Domínguez ha defendido que las instituciones públicas tienen «la obligación de garantizar que ninguna persona vuelvo a sentirse excluida por su orientación sexual, identidad o expresión de género» y ha señalado que «no hay espacio para el odio ni para la discriminación, ni para discursos que cuestionan derechos fundamentales». Domínguez ha reivindicado la construcción de «una ciudad y una sociedad donde nadie tenga que esconderse, donde cada persona pueda amar, expresarse y vivir en plena libertad y dignidad». Por su parte, la concejal Amèlia Blanquer ha enmarcado la conmemoración como «una reivindicación colectiva de derechos humanos» y ha defendido la educación en valores como herramienta fundamental, porque «la diversidad no amenaza la sociedad, sino al contrario, lo enriquece». Blanquer ha expresado su apoyo al colectivo LGTBIQ+ y ha recordado que la celebración del Orgullo en Alzira se recuperó en 2024 con la voluntad de mantenerla año tras año.

El presidente de Gailes, Bernat Iborra, ha explicado que el Orgullo de este año «está pensado para que sea un Orgullo de la Ribera», con el objetivo de llegar tanto en la Ribera Alta como la Ribera Baixa y con actividades también en otras localidades como la Pobla Llarga, la Barraca d’Aigües Vives y, próximamente, en l'Alcúdia. Iborra ha agradecido la implicación de la corporación municipal, «más aún ante los últimos ataques LGTBI-fóbicos» sufridos en ciudades como Gandia o Sevilla.

La programación se inicia el miércoles 3 de junio, a las 18.00 horas, con una entrega de libros de temática LGTBIQ+ a la Biblioteca Municipal, en que se incorporará también la obra de la autora alzireña Cristina Torres. El jueves 4 de junio, a las 18.00 horas, se inaugurará en la Galería Modesta la exposición “Després dels Àngels”, de artistas LGTBIQ+ de la asociación Atelier. El viernes 5 de junio, el Consell de la Juventud acogerá una exposición con todos los carteles presentados al concurso anunciador del Orgullo.

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El sábado 6 de junio, día central de la celebración, la jornada arrancará a las 11.00 h. en la plaza de las Letras Valencianas con un taller de “lettering”, cuentacuentos y pintacaras, en un espacio pensado especialmente para las familias. A las 19.00 horas tendrá lugar la concentración en la plaza Primero de Mayo —nueva ubicación este año para dar cabida a la afluencia prevista, con participantes confirmados desde Castelló de la Plana— y a las 19.30 horas saldrá la manifestación, que finalizará ante el Ayuntamiento de Alzira. Allí se leerá el pregón, a cargo del dúo musical Dosfanshow, y actuarán las drag queens de Regias del Drag España, así como las artistas locales Boydah e Irina Lazo, esta última en representación del Consell de la Juventud de Alzira. La jornada se completará con cenar popular y fiesta. Iborra ha concluido que el Orgullo de Alzira quiere ser «la fiesta de aquellos que no han tenido fiesta», abierta a toda la ciudadanía y con carácter familiar: «No seremos el Orgullo más grande de la provincia de València, pero os puedo asegurar que será el más divertido».