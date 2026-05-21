Un desfile reivindicativo une las comunidades educativas de Alfarb, Catadau y Llombai
Cientos de familias acuden a la convocatoria de las AMPA de los cuatro centros del Marquesat
Cientos de familias, convocadas por las asociaciones de familias de alumnos de los centros educativos del Marquesat, participaron ayer por la tarde en una marcha que partió a las 18.30 horas de Alfarb y acabó pasadas las 20 horas en Llombai.
Las AFA de los CEIP Sant Jaume Apòstol de Alfarb, Miguel de Cervantes de Catadau y Sant Francesc de Borja de Llombai y del IES Mestre Ramón Esteve de Catadau hicieron el lunes un llamamiento a través de las redes sociales para que los vecinos se sumaran a “una gran marcha para defender el futuro de nuestras escuelas e instituto”. “¡Somos comunidad y queremos hacernos escuchar!”, rezaba el cartel de las familias.
Y así fue: música de ‘tabal i dolçaina’ del grupo Honorats amenizó el pasacalle, que también tuvo ritmo de batucada, con un marcado ambiente familiar, que recorrió los diferentes centros educativos. A sus puertas, los directores de cada centro, leyeron un manifiesto en defensa de la huelga docente y de la escuela pública de calidad y en valenciano, como reza la consigna de las protestas.
También durante el recorrido se hicieron diversas paradas para realizar bailes tradicionales gracias a la participación de la Escola de Danses d’Alfarb y en las que también se implicaron madres y padres ‘dansaires’ así como algunos de los niños y niñas que asistieron a la manifestación.
Las AMPA animaron a familias y a docentes a acudir ataviados con la camiseta verde del movimiento educativo, y este fue uno de los colores más predominantes. También se veían muchos chalecos reivindicativos. A la marcha se sumaron también representantes de los tres ayuntamientos de los pueblos del Marquesat.
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