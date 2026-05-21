Un desfile reivindicativo une las comunidades educativas de Alfarb, Catadau y Llombai

Cientos de familias, convocadas por las asociaciones de familias de alumnos de los centros educativos del Marquesat, participaron ayer por la tarde en una marcha que partió a las 18.30 horas de Alfarb y acabó pasadas las 20 horas en Llombai.

Representantes de la AMPA de Llombai. / Levante-EMV

Las AFA de los CEIP Sant Jaume Apòstol de Alfarb, Miguel de Cervantes de Catadau y Sant Francesc de Borja de Llombai y del IES Mestre Ramón Esteve de Catadau hicieron el lunes un llamamiento a través de las redes sociales para que los vecinos se sumaran a “una gran marcha para defender el futuro de nuestras escuelas e instituto”. “¡Somos comunidad y queremos hacernos escuchar!”, rezaba el cartel de las familias.

Uno de los bailes interpretados por la Escola de Danses d'Alfarb. / Levante-EMV

Y así fue: música de ‘tabal i dolçaina’ del grupo Honorats amenizó el pasacalle, que también tuvo ritmo de batucada, con un marcado ambiente familiar, que recorrió los diferentes centros educativos. A sus puertas, los directores de cada centro, leyeron un manifiesto en defensa de la huelga docente y de la escuela pública de calidad y en valenciano, como reza la consigna de las protestas.

Familias del CEIP Sant Jaume Apòstol de Alfarb. / Levante-EMV

También durante el recorrido se hicieron diversas paradas para realizar bailes tradicionales gracias a la participación de la Escola de Danses d’Alfarb y en las que también se implicaron madres y padres ‘dansaires’ así como algunos de los niños y niñas que asistieron a la manifestación.

Parlamento frente al IES Ramón Esteve de Catadau. / Levante-EMV

Las AMPA animaron a familias y a docentes a acudir ataviados con la camiseta verde del movimiento educativo, y este fue uno de los colores más predominantes. También se veían muchos chalecos reivindicativos. A la marcha se sumaron también representantes de los tres ayuntamientos de los pueblos del Marquesat.