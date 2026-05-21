Desvalijan en dos minutos y medio una joyería de Alzira en un alunizaje con un todoterreno

“Cuarenta años de trayectoria, toda una vida de trabajo, se ha ido al traste en dos minutos y medio”. Con esta frase resume Ismael Furió, propietario de la joyería alzireña Alzijoya, su sensación tras descubrir el estado de su negocio después del espectacular alunizaje perpetrado en la madrugada del domingo. Cuatro hombres accedieron a la joyería a las 5.46 horas del domingo después de que un vehículo preparado para el robo embistiera contra la pared exterior y derribará tabiques, cristales blindados y una persiana soldada.

Los propietarios recibieron la llamada de la central de alarmas a las 5.50 horas, cuando les describieron cómo habían visto todo el suceso a través de la cámara. De inmediato toda la familia se trasladó al negocio, donde se encontraron los importantes destrozos. Una patrulla de la Policía Nacional estaba ya allí para realizar las diligencias. In situ conocieron el modus operandi: “Eran cinco individuos, cuatro entraron al negocio y, en dos minutos y medio, lo desvalijaron todo”, dice Furió.

Vehículo modificado para perpetrar el alunizaje: con ariete con bigas soldadas y una llanta. / Levante-EMV

El vehículo sigue aún allí, lo utilizaron para abrir una entrada y lo abandonaron después, dándose a la fuga con otro coche. Los dos vehículos son robados, asegura el gerente. El que utilizaron para hacer el alunizaje es un Land Rover “modificado aposta para el robo, con bigas de hierro soldadas en la parte trasera y una llanta para poder impactar y abrir un boquete”, explica. Tras crear el acceso, en el vídeo de la cámara de seguridad se observa cómo acceden rápidamente cuatro personas, cubiertas de pies a cabeza, y comienzan a romperlo todo y arramblan con todo: “Se lo llevaron todo, lo que había en vitrinas, escaparates exteriores, mobiliario… todo reventado”.

El alcance del robo “es tan grande que lo han derivado al grupo de investigación de atracos de la Policía Nacional en València”, añade. Los daños son cuantiosos. El propietario estima que el establecimiento podrá reabrir “a finales de la semana que viene”. Esta semana la dedican a hacer balance de lo pasado y a reconstruir la pared derribada, “con tabiquería de hormigón". Aún están valorando el alcance de las pérdidas, pero son “cuantiosas, porque no han dejado nada en la tienda”.

Interior del negocio tras la irrupción de los ladrones , que destrozaron todo el mobiliario. / Levante-EMV

"Estamos abatidos. Toda una vida trabajando y llega una panda de ladrones y de destrozan"

Alzijoya es una joyería ya histórica de Alzira. Ubicada en el centro comercial Carrefour, tiene su acceso desde la galería interior, aunque el lugar por el que accedieron los ladrones es una antigua entrada exterior que se había anulado y contaba con cristal de seguridad de 18 milímetros “blindado y antibalas”, además de una persiana ciega soldada y tabiquería interior. “Somos un taller. Desde 1987 estamos en activo, tenemos una larga trayectoria”, comenta Ismael Furió. “Estamos abatidos, desmoralizados. Toda una vida trabajando para que llegue una pandilla de … y te destrocen toda una vida de esfuerzo”, declara el propietario.

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Vista de los desperfectos en el exterior. / Levante-EMV

De momento, la investigación está abierta y se desconoce la identidad de los asaltantes. No se ha localizado tampoco el segundo coche utilizado en el atraco, ni se ha dado con el botín: “Eso estará ya todo vendido y fundido”, dice el propietario de la joyería. Furió confía en “abrir lo antes posible” para poder seguir ofreciendo servicio a su clientela de años y mantener la actividad que tanto prestigio ha reportado a este negocio tras décadas de dedicación a la creación de piezas de joyería y a la venta de alhajas.