Israel libera a los activistas valencianos de la Flotilla y se espera su regreso este viernes a Barcelona vía Turquía

Las familias de los valencianos detenidos por el ejército de Israel tras interceptar los barcos de la Global Sumud Flotilla, en este caso el alzireño Álvaro Pérez Guardiola y la enfermera de València Emi Nácher, y la Coalición de la Flotilla de la Libertad, la alicantina Neus Belda, empiezan a recibir buenas noticias tras dos días de angustia e indignación, especialmente tras comprobar el trato vejatorio del ministro ultranacionalista Itamar Ben Gvir hacia los activistas arrestados.

El canal por el que los familiares reciben información desde Israel ha anunciado esta mañana que todos los activistas detenidos han sido liberados del prisión de Ktziot como paso previo a la expulsión de del país en dirección a Turquía.

El equipo de abogados Adalah que asiste a la flotilla ha recibido confirmación oficial del Servicio Penitenciario Israelí y de funcionarios estatales de que todos los activistas detenidos han sido liberados y que esta misma mañana se encuentran camino a la “deportación”. La mayoría de los activistas están siendo trasladados al aeropuerto internacional de Ramon, al sur de Israel, para ser expulsados del país y el equipo legal de Adalah está supervisando el proceso para garantizar que todos los activistas salgan de manera segura y completa sin más demora. Las familias de los españolas esperan que tras hacer noche en Estambul, los activistas de la flotilla viajen este viernes a Barcelona.

Pese al anuncio de la liberación, los padres de Álvaro todavía no han podido contactar con él aunque confían en que el joven pueda llamarles una vez llegue a Turquía. “Son buenas noticias y estamos más tranquilos, cuanto antes vuelvan mejor, que es lo que todos estamos deseando”, comentan.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, había adelantado esta mañana que "todo apunta" a que Israel se disponía a deportar vía Turquía a los activistas de la flotilla a Gaza detenidos, entre los que habría más de 40 españoles, en las próximas horas.

En declaraciones en 'La1', recogidas por Europa Press, el ministro ha explicado que el cónsul español le ha informado de que los españoles detenidos, de los que sigue sin haber una cifra oficial aunque estiman que serían 44, estarían siendo trasladados ya al aeropuerto de Ramon, junto al resto de activistas para, "como todo apunta, ser deportados vía Turquía a las 15:00 horas".

Con todo, el ministro ha querido mostrar precaución.

Por otra parte, Albares ha aprovechado para dejar claro tanto a los detenidos como a sus familias que cuentan con todo su apoyo, el del Ministerio, el de la Embajada y el del cónsul, que hasta el momento no ha podido visitarles aunque lo ha solicitado, y que gozan de toda la protección diplomática y consular.

Asimismo, ha señalado que la víspera convocó a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, y se procedió a entregarle "una nota verbal, que es el documento de protesta más formal que hay", al igual que se ha remitido otra al Ministerio de Exteriores israelí reclamando la liberación inmediata de los detenidos.

"Estos españoles que han sido detenidos ilegalmente en aguas internacionales, donde ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción sobre ningún ciudadano español", ha recalcado, asegurando que hace "directamente responsables de cualquier cosa que les pueda ocurrir" a las autoridades israelíes.

"Les vamos a proteger frente a cualquier eventualidad y por supuesto también les vamos a proteger frente a cualquier calumnia que les vincule con grupos terroristas", ha asegurado, insistiendo en que "son ciudadanos pacíficos y lo que están exigiendo es lo que exige cualquier Estado decente como hace España". "Los gazatíes tienen derecho a la ayuda humanitaria, a la atención médica, a la atención hospitalaria y a la educación, como cualquier ser humano del planeta", ha rematado.

Albares también se ha referido al vídeo difundido en redes sociales por el ministro ultra israelí Itamar Ben Gvir, en el que increpa a los detenidos a su llegada en el puerto de Ashdod y se les ve arrodillados y con la cara en el suelo.

"Vamos a seguir insistiendo para que el ministro israelí que aparecía ayer en ese vídeo odioso, inhumano, monstruoso, no solamente no pueda entrar a España", donde ya tiene una prohibición de entrada al igual que el también ministro Bezalel Smotrich, "sino que no puede entrar en toda la Unión Europea".